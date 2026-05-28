Российский дезертир после "ямы" потерял почку, но его снова отправили на фронт

Дезертир из российской оккупационной армии после содержания в так называемой «яме» потерял почку, но после операции его снова отправили на фронт.

Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на самого военного, который дважды бежал из армии РФ и сейчас скрывается в России.

После подписания контракта с Минобороны РФ в 2024 году россиянина после короткой подготовки отправили в оккупированный Луганск, а затем — на передовую. Там он получил ранения и серьезные проблемы с почками, однако в госпитале, по его словам, лечили только боевую травму.

После этого российского военного начали подозревать в намерении сдаться в плен украинским силам. При этом сотрудники ФСБ угрожали ему «закопать в лесу», а в воинской части — «обнулить».

После первого побега с фронта мужчину задержали и поместили в так называемую «яму» под Луганском, где он провел два месяца. Дезертир рассказал, что задержанных удерживали в унизительных условиях, редко выводили в туалет, а пользоваться приходилось бутылками и ведрами прямо в помещении.

Именно после пребывания в «яме» состояние россиянина резко ухудшилось. Из-за сильной боли его сначала доставили в больницу, а затем — в военный госпиталь в подмосковном Подольске, где врачи были вынуждены удалить ему почку.

Несмотря на тяжелое состояние здоровья и потерю органа, мужчину не списали со службы. Как пишет ASTRA, руководитель урологического отделения военного госпиталя заявил, что не будет менять категорию годности, поскольку «людей на фронте не хватает».

После выписки его снова направили в воинскую часть и фактически повторно отправили на войну, несмотря на отсутствие почки.

«Я принял решение, что мне нужно просто сбежать, иначе меня отправили бы обратно», — рассказал военный.

Сейчас он скрывается в России и пытается покинуть страну. По данным ASTRA, мужчина находится в розыске за самовольное оставление части, а в случае задержания его могут снова вернуть на фронт.

