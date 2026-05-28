Удавка для Гаваны: как США планируют свергнуть коммунистический режим на Кубе без прямого вторжения

Администрация президента США Дональда Трампа активно готовится к возможному краху тоталитарного правительства Кубы , которое может произойти уже этим летом. По словам американских чиновников, правительство США разработало планы военного реагирования на случай, если остров погрузится в хаос.

Об этом пишет Axios.

Вашингтон избрал тактику истощения

Президент Трамп пока не давал разрешения на вторжение и предпочитает мирный переход к свободной Кубе. Его администрация будет продолжать усиливать экономические санкции, чтобы попытаться задушить режим в Гаване путем медленного сжатия. Один из чиновников администрации описал эту стратегию как «акселерационизм» — философию ускорения общественного коллапса. По его словам, процесс проходит поэтапно, чтобы не уничтожать режим мгновенно. Это методическое давление также призвано выиграть время для Трампа, который сейчас глубоко вовлечен в мирные переговоры с Ираном.

Чтобы поставить Кубу на колени в этом году, США сначала сосредоточились на главном источнике поддержки острова — Венесуэле и ее лидере Николасе Мадуро, поддерживавшем Гавану поставками нефти. После того, как 3 января Мадуро был захвачен во время дерзкого рейда США, поставки венесуэльской нефти прекратились, что погрузило Кубу в новый экономический кризис.

Вдобавок 1 мая Трамп подписал указ о введении «вторичных санкций» против иностранных компаний, ведущих бизнес с гигантской кубинской военно-промышленной организацией GAESA. Эти санкции кардинально отличаются от существующего с 1962 года традиционного эмбарго США, и уже заставили ряд канадских и европейских компаний свернуть свою деятельность на острове.

Подготовка к военному сценарию

В прошлом месяце Южное командование армии США (SOUTHCOM), курирующее военные операции в Карибском бассейне, провело межведомственные командно-штабные учения для подготовки к военным действиям на Кубе. Как отметил один из должностных лиц, рассматриваются все варианты, однако вторжение пока не планируется. В то же время, военные заявляют о готовности действовать, если президент отдаст соответствующий приказ.

В ходе учений обсуждались кубинские беспилотники и варианты реагирования на возможные массовые беспорядки. Источники прогнозируют, что из-за жары, отсутствия электричества и порчи продуктов люди могут массово выйти на улицы, и если власти применят репрессии, Трамп не сможет оставаться в стороне. Однако один из советников Трампа подчеркнул, что президент категорически не хочет, чтобы американские военные находились на Кубе более 48 часов во избежание затяжного конфликта.

Почему Куба - не Венесуэла.

Госдепартамент США также обнародовал обвинение против Рауля Кастро (которого США обвинили в убийстве за приказ сбить самолеты активистов в 1996 году), что вызвало сравнение с операцией против режима Мадуро. Однако американские чиновники указывают на три ключевых отличия:

США еще не определили кубинских чиновников, которые могли бы возглавить переходное правительство, тогда как в Венесуэле Трамп заранее одобрил кандидатуру вице-президента Делси Родригес еще до рейда.

Захват Кастро по сценарию Мадуро не привел бы к быстрой переориентации Кубы на США из-за начавшейся там более 30 лет назад децентрализации властей.

Кубинское эмбарго жестко закреплено в законодательстве США и может быть упразднено Конгрессом только в случае освобождения политических заключенных и проведения свободных выборов. Это значительно ограничивает способности Трампа нормализовать дела только своим исполнительным указом.

Вместе с жесткими санкциями политика США включает и положительные стимулы. В текущем месяце Вашингтон объявил о выделении 100 миллионов долларов помощи Кубе при условии, что эти деньги передадут не правительству, а распределят через католическую церковь и другие благотворительные организации. Как отмечают в администрации, цель этой кампании — показать кубинцам, что они могут иметь лучшую жизнь, если режим освободит им путь.

Напомним, президент Кубы пригрозил США «кровавой бойней» . Мигель Диас-Канель заявил, что возможное военное вмешательство США может привести к серьезным последствиям для всего региона.

