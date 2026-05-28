В Украине усилят контроль за больничными: что изменится для пациентов

Новые правила больничных в Украине / © УНИАН

Реклама

В Украине вводятся новые механизмы контроля за обоснованностью издания и продления листков нетрудоспособности. Проверки будут охватывать больше медицинских документов и будут проводиться через электронную систему здравоохранения.

Соответствующие изменения утвердил Кабинет Министров в постановлении от 27 мая.

Проверки через систему и врачей из других регионов

Нововведения предусматривают введение принципа экстерриториальности — для проверки больничных будут привлекать врачей из других областей, а не из региона, где был издан документ.

Реклама

Список таких медиков после согласования с Национальной службой здоровья Украины будет утверждать правление Пенсионного фонда. Именно работники ПФУ могут инициировать проверки.

Отбор врачей для анализа будет производиться автоматически через электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

Что именно будут проверять

Во время контроля специалисты будут оценивать не только само медицинское заключение, но и все записи, на основании которых он был сформирован.

По результатам проверки будет составляться заключение, которое будут отправлять в медицинское учреждение, где был издан больничный.

Реклама

Если документ оформлен в бумажной форме, его проверка будет производиться по месту нахождения соответствующего учреждения здравоохранения.

Что меняется для больниц

Учреждения здравоохранения получат возможность обжаловать решение о необоснованности больничных в досудебном порядке и предоставлять дополнительные доказательства правомерности действий врачей.

Ранее такие вопросы часто решались только через суд.

По данным Министерства социальной политики, в первом полугодии 2025 года проверили более 4,2 млн. листков нетрудоспособности. Из них около 22,8% были признаны необоснованными.

Реклама

Между тем , прожиточный минимум в Украине могут увеличить втрое.

В Верховной Раде предлагается повысить прожиточный минимум в несколько раз. В частности, увеличить его до 10 тыс. грн. в месяц.

Новости партнеров