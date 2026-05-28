РФ научилась бороться с украинскими перехватчиками: детали от Business Insider

Дрон-перехватчик. Фото иллюстративное / © Getty Images

Россия вооружает свои ударные беспилотники типа «Шахед» новыми средствами электронной обороны для борьбы с украинскими перехватчиками.

Об этом говорится в статье Business Insider.

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Вискуб подтвердил, что Россия установила системы РЭБ на ударные «Шахеды».

«Эти модифицированные дроны летают в нашей стране и пытаются подавить наши дроны-перехватчики», — сказал Вискуб.

По его словам, модифицированные «Шахеды», оснащенные подавителем частоты радиоэлектронной борьбы, установленным на их задней части, были обнаружены во время недавних атак на Украину. Однако он не назвал эту разработку «супер-инновацией» для России.

По словам военные, Москва впервые начала устанавливать портативные средства радиоэлектронной борьбы на беспилотники в прошлом году в ответ на всплеск количества украинских дронов-перехватчиков.

В прошлом году Россия начала добавлять задние камеры к своим «Шахедам», чтобы операторы могли видеть приближающиеся сзади дроны-перехватчики, а также вооружила некоторые из своих ударных дронов ракетами класса «воздух-воздух», чтобы угрожать украинским вертолетам, используемым для противоуезда.

В издании отмечают, что украинские и западные чиновники неоднократно описывали войну как гонку вооружений в стиле «кошки-мышки»: одна сторона применяет инновационную тактику или оружие, заставляя другую разрабатывать контр-меру, а другая изобретает противодействие этому мероприятию.

Напомним, что в Хмельницкой области взорвался украинский дрон-перехватчик, в результате чего двое военных погибли.

Ранее Владимир Зеленский предложил поделиться с Ближним Востоком опытом и средствами для противодействия дронам «Шахед» в обмен на ракеты к системам ПВО Patriot для Украины. В Сети предполагали, что речь шла именно о дронах-перехватчиках.

Также в Reuters сообщали, что две страны заинтересовались украинскими перехватчиками.

