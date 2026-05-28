РФ навчилася боротися з українським перехоплювачами: деталі від Business Insider

Дрон-перехоплювач. Фото ілюстративне / © Getty Images

Реклама

Росія озброює свої ударні безпілотники типу «Шахед» новими засобами електронної оборони для боротьби з українськими дронами-перехоплювачами.

Про це йдеться у статті Business Insider.

Перший заступник міністра оборони України Олексій Вискуб підтвердив виданню, що Росія встановила системи РЕБ на ударні «Шахеди».

Реклама

«Ці модифіковані дрони літають у нашій країні та намагаються придушити наші дрони-перехоплювачі», — сказав Вискуб.

За його словами, модифіковані «Шахеди», оснащені придушувачем частоти радіоелектронної боротьби, встановленим на їхній задній частині, були виявлені під час нещодавніх атак на Україну. Однак він не назвав цю розробку «суперінновацією» для Росії.

За словами військови, Москва вперше почала встановлювати портативні засоби радіоелектронної боротьби на безпілотники минулого року у відповідь на сплеск кількості українських дронів-перехоплювачів.

Минулого року Росія почала додавати задні камери до своїх «Шахедів», щоб оператори могли бачити дрони-перехоплювачі, що наближаються ззаду, а також озброїла деякі зі своїх ударних дронів ракетами класу «повітря-повітря», щоб загрожувати українським гелікоптерам, що використовуються для протиповітряної оборони.

Реклама

У виданні зауважують, що українські та західні чиновники неодноразово описували війну як гонку озброєнь у стилі «кішки-мишки»: одна сторона застосовує інноваційну тактику чи зброю, змушуючи іншу розробляти контрзахід, а інша винаходить протидію цьому заходу.

Нагадаємо, що на Хмельниччині вибухнув український дрон-перехоплювач, внаслідок чого двоє військових загинули.

Раніше Водночас Зеленський запропонував поділитися з Близьким Сходом досвідом і засобами для протидії дронам «Шахед» в обмін на ракети до систем ППО Patriot для України. В Мережі припускали, що йшлося саме про дрони-перехоплювачі.

Також у Reuters повідомляли, що дві країни зацікавилися українськими дронами-перехоплювачами.

Реклама

Новини партнерів