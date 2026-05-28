На Хмельниччині вибухнув український дрон-перехоплювач: двоє військових загинули

Українські дрони-перехоплювачі. Фото ілюстративне / © ODIN I UA miltech project

Реклама

На Хмельниччині під час повітряної тривоги загинули двоє військових ЗСУ внаслідок вибуху боєприпасу дрона-перехоплювача.

Про це розповіла речниця Теруправління ДБР у м. Хмельницькому Катерина Герасімук, передає «Укрінформ».

Інцидент трапився 27 травня близько 11:15 в одному із сіл Дунаєвецької територіальної громади Кам’янець-Подільського району Хмельницької області під час відбиття чергової російської атаки.

Реклама

Під час спроби відбиття ворожої дронової атаки військовими, на місці вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача.

«Двоє чоловіків загинули одразу на місці події, ще один потерпілий був госпіталізований до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує», — розповіли у ДБР.

Як уточнює місцевий блогер Олександр Кириченко, загиблі — 2003 та 1972 років народження. Ще один військовий, 1987 року народження, отримав поранення правого плеча.

Слідчі вилучили пульти керування та засоби комунікації для проведення відповідних експертиз та встановлюватимуть причини раптової детонації

Реклама

«Попередня кваліфікація правопорушення: ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, що спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки)», — додала речниця ДБР.

Раніше Водночас Зеленський запропонував поділитися з Близьким Сходом досвідом і засобами для протидії дронам «Шахед» в обмін на ракети до систем ППО Patriot для України. У Мережі припускали, що йшлося саме про дрони-перехоплювачі.

Також у Reuters повідомляли, що дві країни зацікавились українськими дронами-перехоплювачами.

Новини партнерів