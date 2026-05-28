Українці стали менше купувати полуницю, попри помірні ціни: у чому причина

На Столичному ринку в Києві люди стали менше купувати полуницю, хоча ціни на неї помірні. Продавці кажуть, що причиною є погана погода та те, що покупці вже просто «наїлися» ягоди. Натомість зараз краще купують лохину, а також на ринку вже з’явилася перша черешня.

Про це стало відомо з відеоогляду Столичного ринку.

Актуальні ціни на полуницю

Наразі вартість полуниці на ринку залежить від її розміру та товарного вигляду:

дрібна ягода — близько 100 грн/кг;

розсип середнього сегмента — 130–160 грн/кг;

якісна хороша ягода — близько 170 грн/кг;

преміальна ягода — до 200 грн/кг.

За словами однієї з продавчинь, покупці активно розбирають полуницю за ціною 140 грн/кг. Проте якщо вартість зростає до 160–170 грн/кг, товар реалізувати значно важче. Інша продавчиня зауважила, що наразі через надмірну пропозицію ягоду намагаються продати майже всі учасники ринку.

«Полуниця вже продається важче, покупці стали більш уважними до якості. Закарпатська ягода поступово завершує сезон, ринок очікує масовий вихід Волині. Закарпатська перезріла, не доїжджає нормальної якості», — зазначили експерти.

Через падіння інтересу до полуниці відвідувачі ринку почали частіше купувати лохину, попри її високу вартість. Ціна на цю ягоду становить від 550 до 800 грн/кг залежно від якості. Крім того, у продажу вже з’явилася черешня, її вартість становить 250 грн/кг.

