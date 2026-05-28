Поліцейські побили юнака на Донеччині: омбудсман різко відреагував

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про відкриття кримінального провадження через побиття неповнолітнього працівниками поліції на Донеччині.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами омбудсмана, йдеться про інцидент, який стався у квітні 2026 року. За інформацією Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА, після зупинки автомобіля правоохоронці завдали ударів по голові юнакові 2008 року народження та продовжували бити його навіть після падіння.

Лубінець назвав ситуацію «шокуючою та абсолютно неприпустимою», наголосивши, що правоохоронці мають захищати права громадян, а не застосовувати насильство.

«Важко уявити, що дитина може зазнати такого поводження з боку правоохоронців, які за законом мають захищати права та безпеку громадян. Для правової держави це — немислима ситуація», — заявив він.

За словами омбудсмана, після побиття неповнолітнього поклали на капот автомобіля, що спричинило йому додаткові травми. Постраждалого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

Лубінець повідомив, що після реакції його офісу Донецька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції. Ініціатором звернення став представник омбудсмана з прав людини в місцях несвободи Віталій Нікулін.

«Насильство щодо дітей з боку правоохоронців — це червона лінія, яку ніхто не має права переходити», — наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Він також заявив, що всі обставини інциденту мають бути встановлені, а винні — притягнуті до відповідальності.

