Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
1 хв

Удар по Києву “в будь-який момент”: Шойгу зробив нову заяву

У Росії знову заговорили про можливий удар по українській столиці.

Кирило Шостак
Сергій Шойгу

Сергій Шойгу / © Associated Press

Росія може завдати удару по Києву “в будь-який момент”, а попередження іноземним послам залишити місто назвав “серйозним і усвідомленим”.

Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу, коментуючи попередні погрози російського МЗС на адресу української столиці.

За його словами, Москва нібито вже “показала”, якої сили може бути удар по Києву. Так Шойгу відповів на запитання російського державного агентства ТАСС.

Він також заявив, що попередження іноземним послам залишити Київ є “цілком серйозним і усвідомленим”.

Росія погрожує вдарити по Києву: що відомо

Раніше МЗС Росії рекомендувало іноземцям якнайшвидше залишити Київ, а жителям міста — не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури. У російському відомстві також заявляли про намір завдавати ударів по підприємствах українського ВПК, центрах ухвалення рішень і командних пунктах.

Водночас українські й західні експерти вважають, що така риторика може свідчити не лише про наміри Кремля, а й про зростання проблеми на фронті та всередині РФ.

Видання The New York Times пише, що своїми погрозами Росія намагається повернути США до переговорів щодо війни. Аналітики вважають, що Кремль використовує ескалацію як інструмент тиску на Україну і Вашингтон.

