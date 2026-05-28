Як сплять жирафи: дивовижні факти про сон найвищих тварин планети

Як сплять жирафи

Жирафи — унікальні створення не лише через свій високий зріст, а й через дуже незвичні звички. Однією з найбільших таємниць цих тварин довгий час залишався їхній сон. Через значні розміри та постійну небезпеку в дикій природі жирафи змушені спати зовсім не так, як інші ссавці.

Спосіб і поза сну жирафа залежать від того, наскільки глибоко він засинає. Тварини сплять у двох абсолютно різних положеннях.

Стоячи (дрімота) — це найпоширеніший спосіб відпочинку. Жираф просто стоїть із заплющеними очима, а його довга шия залишається піднятою. Іноді вони можуть перебувати у стані напівсну, навіть злегка погойдуючись. Такий сон триває всього 5–10 хвилин. Його головна перевага — можливість миттєво почати бігти у разі появи лева чи гієни.

Лежачи (глибокий сон). Коли жираф почувається у повній безпеці, він лягає на землю. Поза «калачиком» — це єдина поза, у якій жираф може увійти у фазу глибокого сну (REM-фазу). Тварина сідає, підгинає під себе ноги, а свою довгу шию вигинає назад і кладе голову на власну задню частину тіла або на стегно. У такій позі жираф стає схожим на великого лебедя. У цей момент м’язи шиї повністю розслабляються, тому тримати її вертикально тварина просто не здатна. Такий глибокий сон триває дуже коротко — зазвичай від 1 до 20 хвилин поспіль.

Жираф спить лежачи

Цікаво, що до другої половини XX століття вчені взагалі вважали, що жирафи не сплять ніколи. Лише тривалі спостереження у зоопарках та наявність нічних камер допомогли зафіксувати їхні короткі хвилини нічного відпочинку.

Чому жирафам важко і небезпечно лягати

Для жирафа процес підйому з землі — це важка і тривала процедура. Через довгі ноги та велику вагу тварина витрачає на підйом кілька секунд. У дикій савані ці секунди можуть коштувати їй життя, адже хижаки атакують блискавично.

Крім того, особлива анатомія жирафа створює проблеми з тиском. Коли гігант різко опускає або піднімає голову, його серцево-судинна система зазнає колосальних навантажень. У шиї жирафа є спеціальні потужні клапани, які регулюють потік крові та захищають мозок від інсульту під час таких рухів. Саме тому дорослі особини намагаються лягати на землю лише у крайніх випадках.

Через велику небезпеку в дикій савані дорослі жирафи майже завжди дрімають стоячи з заплющеними очима і лише зрідка дозволяють собі лягти на землю. Маленькі жирафенята сплять значно більше за дорослих. Вони можуть лежати на землі годинами, поки дорослі члени стада стоять на варті поруч

Як важко жираф піднімається на ноги

Для дорослого жирафа процес підйому з землі — це важка, тривала та незграбна процедура. Через довгі кінцівки та величезну вагу він не може просто підхопитися, як котик чи собака. Цей процес схожий на складну механічну роботу і відбувається за чіткими кроками.

Коли жираф лежить на землі і йому треба встати, він спочатку робить різкий і сильний рух шиєю та головою вперед. Оскільки шия у нього дуже довга і важка, цей ривок працює як маятник або противага. Він створює необхідний імпульс, інерцію і допомагає тварині зрушити своє масивне тіло з місця.

Далі жираф спирається на суглоби передніх ніг (фактично стає на коліна). У цей же момент він напружує задні ноги і випрямляє їх, через що його задня частина піднімається високо вгору.

На фінальному етапі жираф переносить усю вагу свого тіла назад, на вже випрямлені задні кінцівки. Це звільняє від великого навантаження передню частину, і він нарешті може різко випрямити свої довгі передні ноги. Тварина повністю піднімається і займає своє звичне вертикальне положення.

Увесь цей процес займає кілька секунд, але для жирафа він є дуже енерговитратним. У дикій природі ці секунди можуть коштувати життя, адже хижаки атакують блискавично. Саме через таку складність і вразливість дорослі тварини намагаються зайвий раз не лягати на землю.

Скільки часу потрібно жирафу для сну

Жирафи офіційно визнані ссавцями, які сплять найменше у світі. У дикій природі дорослому гігану вистачає всього від 30 хвилин до 2 годин сну на добу. При цьому вони майже ніколи не сплять цей час безперервно. Їхній сон розбитий на короткі періоди дрімоти, які тривають від 5 до 10 хвилин. Такий уривчастий відпочинок дозволяє тваринам постійно контролювати ситуацію навколо і не ставати легкою здобиччю для хижаків.

