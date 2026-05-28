На Харківщині жінка, яка пережила сімейне насильство, вбила немовля / © unsplash.com

Колегія суддів Дергачівського районного суду Харківської області оголосила вирок у справі щодо вбивства новонародженої дитини. Трагедія сталася у селищі Козача Лопань, де 19-річна дівчина народила дитину вдома, проте через постійні знущання свого чоловіка та депресивний стан, вбила немовля.

Про це йдеться у вироку суду.

Жінка таємно народила вдома та вбила немовля

Як встановив суд під час детального вивчення матеріалів справи, події розгорталися наприкінці січня 2022 року. Обвинувачена, будучи вагітною та вже маючи на утриманні малолітню дитину, свідомо приховувала факт своєї вагітності від родичів і не перебувала на обліку в жіночій консультації Дергачівської центральної лікарні.

У період з 23 по 24 січня 2022 року в будинку за місцем мешкання у жінки почалися фізіологічні пологи. Без виклику бригади швидкої медичної допомоги, у присутності свого чоловіка, вона народила живу, доношену та цілком життєздатну дівчинку вагою 2520 грамів та довжиною тіла 51 сантиметр.

Проте вже за дві доби сталася трагедія. Перебуваючи в особливому психофізіологічному стані після пологів, який супроводжувався депресивними процесами та регулярними сварками з чоловіком, жінка під час годування грудьми правою рукою закрила новонародженій доньці ніс і рот та утримувала її так, допоки немовля не перестало дихати. Бажаючи приховати сліди злочину, матір загорнула тіло дитини в рожеву пелюшку, поклала у чорний полімерний пакет та викинула у вигрібну яму вбиральні на території свого домоволодіння.

Лише 28 січня 2022 року на подвір’ї будинку труп немовляти виявили родичі та викликали працівників поліції. Жінку оперативно затримали правоохоронці. Згідно з остаточним висновком судово-медичної експертизи №10-12/352-ДМ/22, причиною смерті немовляти стала механічна асфіксія. Експерти зафіксували, що дитина народилася живою та доношеною, а після народження за нею здійснювався мінімальний догляд, про що свідчила наявність підгузка.

Позиція обвинуваченої: «Задавила дитину собою під час сну»

У судовому засіданні жінка свою провину в умисному вбивстві не визнала. Вона розповіла колегії суддів, що друга вагітність була небажаною для її колишнього чоловіка. Він систематично зловживав алкоголем, влаштовував скандали, вимагав зробити аборт, а згодом — наполягав на тому, щоб віддати дитину у «вікно життя». За словами підсудної, незадовго до пологів чоловік у стані сп’яніння сильно побив її, ударивши мішком із дровами по голові, через що вона втратила багато крові, перенесла важкий стрес і почала передчасно народжувати прямо в хаті.

Обвинувачена стверджувала, що під час пологів і після них перебувала ніби «в тумані» та постійно втрачала свідомість. За її версією, у вівторок вона лягла годувати доньку, випадково міцно заснула та просто задавила немовля власним тілом під час сну, оскільки дівчинка була дуже маленькою та кволою. Коли прокинулася й побачила, що дитина не дихає, вона злякалася, плакала, але заперечує, що власноруч викидала пакет у вигрібну яму. Крім того, підсудна заявила про психологічний тиск із боку працівників поліції під час надання перших свідчень на досудовому слідстві.

Сам колишній чоловік у суді підтвердив, що особисто приймав домашні пологи у дружини. Він заперечував регулярні побиття, визнавши лише один епізод, коли вони кидали один в одного паливні брикети, а також інцидент, коли він зі злості порізав руку та розбив скло у шафі. За його словами, дружина після пологів поводилася дивно та згодом сказала йому по телефону, що віддала новонароджену доньку якійсь невідомій жінці з п’ятого пологового будинку Харкова.

Чому суд перекваліфікував статтю обвинувачення

Органи досудового розслідування та прокуратура висунули жінці обвинувачення за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини), що передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.

Проте колегія суддів Дергачівського райсуду, ретельно дослідивши всі докази, дійшла висновку про необхідність перекваліфікації дій підсудної на ст. 117 КК України (умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів). Ця норма належить до категорії умисних вбивств за пом’якшуючих обставин.

Суд врахував такі ключові фактори для перекваліфікації:

Невизначеність точного часу: експерти через часткове замерзання тіла не змогли встановити точний час настання смерті немовляти. Згідно з нормами ст. 62 Конституції України та ст. 17 КПК України, всі сумніви щодо доведеності вини тлумачаться виключно на користь обвинуваченої. Суд прийняв найбільш сприятливий для неї варіант — злочин відбувся безпосередньо у нетривалий проміжок часу відразу після пологів.

Особливий психофізичний стан породіллі: закон презюмує, що жінка під час та відразу після пологів переживає виняткове фізичне та психічне потрясіння, тривалі болі та емоційну напругу. Цей стан суттєво послаблює її здатність повною мірою керувати своїми діями, що підтвердила й комплексна судово-психологічна експертиза Інституту судових експертиз імені Бокаріуса.

Соціально-побутовий тиск та домашнє насильство: суд визнав доведеним факт тривалого знущання чоловіка над вагітною жінкою. Факт жорстокого побиття напередодні пологів підтвердився медичною довідкою швидкої допомоги від 02.02.2022 року, де жінці діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забої. За цим фактом наразі триває окреме кримінальне розслідування щодо дій чоловіка.

Позицію обвинуваченої про те, що вона випадково притиснула дитину уві сні, суд оцінив критично як обрану лінію захисту, оскільки висновок судово-медичної експертизи чітко зафіксував смерть від навмисного закриття дихальних шляхів тупим предметом (рукою), а не від загального притискання тілом.

Судовий вердикт та остаточне покарання

Призначаючи покарання, суд врахував, що ОСОБА_9 раніше не була судимою, посередньо характеризується за місцем проживання, а в ліцеї зарекомендувала себе як спокійна й урівноважена учениця. Важливим фактором стало й те, що на її утриманні перебувають двоє інших малолітніх дітей, один з яких має тяжку вроджену ваду серця та потребує постійного лікування.

Дергачівський районний суд ухвалив:

Підсудну визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 117 КК України. Призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 1 (один) рік. Строк відбування покарання обчислювати з моменту її фактичного затримання для виконання вироку. Зарахувати у строк покарання дні попереднього ув’язнення (з 28.01.2022 по 30.01.2022) як день за день, а також період перебування під цілодобовим домашнім арештом (з 31.01.2022 по 28.03.2022) із розрахунку три дні домашнього арешту за один день позбавлення волі. Стягнути із засудженої на користь держави 37 864 гривні судових витрат за проведення судово-психологічної експертизи Інститутом імені Бокаріуса.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Арешт, накладений на речові докази (зокрема, мобільні телефони та особисті речі), суд ухвалив скасувати після набрання вироком законної сили. Апеляційна скарга на рішення колегії суддів може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

