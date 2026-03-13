- Дата публікації
Росія вдарила по пасажирському автобусу: є жертви
У п’ятницю, 13 березня, російська армія вдарила безпілотником по рейсовому автобусу «Харків-Великий Бурлук».
Про це повідомив очільник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
За його словами, інцидент стався на автодорозі біля с. Нова Олександрівка, що у Великобурлуцькій громаді. Росіяни атакували пасажирський транспорт безпілотником.
«Внаслідок обстрілу відбулось влучання в рейсовий автобус „Харків — Великий Бурлук“. За оперативною інформацією, загинула одна та постраждали ще чотири цивільні особи», — йдеться у повідомленні.
Новина доповнюється