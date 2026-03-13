Росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі у великому обласному центрі

Атака дронами «Шахед» / © ТСН.ua

Російські війська атакували Миколаїв дронами типу «Шахед» 12 березня, поціливши в об’єкт транспортної інфраструктури. Зафіксовані пошкодження.

Про це повідомила Миколаївська ОВА.

Протягом дня 12 березня російські загарбники здійснили атаку на Миколаїв безпілотниками типу «Шахед». Удар був спрямований по об’єкту транспортної інфраструктури.

Унаслідок атаки також зазнали пошкоджень два приватні будинки та покрівля одного з навчальних закладів. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Війна в Україні — Росія б’є по залізниці

Нагадаємо, 5 березня російські дрони атакували транспортну інфраструктуру України: у Дніпропетровській області БпЛА влучив у електровоз вантажного поїзда, внаслідок чого поранення дістали машиніст та його помічник. Окрім того, ворог поцілив у цивільне торговельне судно, що прямувало морським коридором, поранивши одного члена екіпажу, а також ударив по залізничній станції на Одещині, пошкодивши вагони.

А 12 березня російські окупанти вгатили дронами по залізничній інфраструктурі в Сумській та Миколаївській областях. На Сумщині удар пошкодив будівлю станції, колії та тепловози, а на Миколаївщині — локомотив. В обох випадках минулося без постраждалих.