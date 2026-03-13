- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 521
- Час на прочитання
- 2 хв
Долар встановив історичний максимум: який курс у банках 13 березня
Офіційний курс долара пробив психологічну межу у 44,00 грн, а середній курс продажу в банках сягнув 44,55 грн.
Нацбанк рекордно підвищив вартість долара. Офіційний курс 13 березня становить 44,16 грн за долар, що є історичним максимумом.
Який курс долара у банках і обмінниках 13 березня, помоніторив ТСН.ua.
НБУ встановив курс долара на сьогодні на рівні 44,16 грн — це на +19 коп більше, ніж днем раніше. Американська валюта зростає кілька днів поспіль.
Курс долара в банках
Станом на ранок середній курс купівлі долара в банках — 43,98 грн — це на 9 коп. більше, ніж напередодні. Втім, продають банки долар у середньому по 44,55 — зростання становить 8 коп.
Купівля долара в банках
«ПриватБанк» — 43,90 грн
«Ощадбанк» — 43,95 грн
«Укрсиббанк» — 44,00 грн
«ПУМБ» — 44,00 грн
«Райффайзен Банк» — 44,00 грн
«МТБ Банк» — 44,00 грн
«Сенс Банк» — 44,05 грн
«абанк» — 43,90 грн
«Ідея Банк» — 44,00 грн
Продаж долара в банках
«ПриватБанк» — 44,50 грн
«Ощадбанк» — 44,45 грн
«Укрсиббанк» — 44,65 грн
«ПУМБ» — 44,60 грн
«Райффайзен Банк» — 44,53 грн
«МТБ Банк» — 44,50 грн
«Сенс Банк» — 44,55 грн
«абанк» — 44,60 грн
«Ідея Банк» — 44,70 грн
У Monobank долар сьогодні купують по 44,13 грн, а продають по 44,63 грн.
Курсу долара
Фінансист Сергій Фурса висловив думку про те, що долар може пробити нову психологічну позначку вже до кінця 2026-го. Зокрема, упродовж кількох днів спостерігається послаблення гривні щодо долара, але це не межа.
Член ради Нацбанку Василь Фурман наголосив, що прогнозний курс долара в 45 грн, закладений у державному бюджеті, є лише технічним розрахунком і не означає автоматичного знецінення гривні до цього рівня.