Долар встановив історичний максимум: який курс у банках 13 березня

Курс валют. / © УНІАН

Реклама

Нацбанк рекордно підвищив вартість долара. Офіційний курс 13 березня становить 44,16 грн за долар, що є історичним максимумом.

Який курс долара у банках і обмінниках 13 березня, помоніторив ТСН.ua.

НБУ встановив курс долара на сьогодні на рівні 44,16 грн — це на +19 коп більше, ніж днем раніше. Американська валюта зростає кілька днів поспіль.

Реклама

Курс долара в банках

Станом на ранок середній курс купівлі долара в банках — 43,98 грн — це на 9 коп. більше, ніж напередодні. Втім, продають банки долар у середньому по 44,55 — зростання становить 8 коп.

Динаміка середнього курсу валют в банках. Дані: Minfin.

Купівля долара в банках

«ПриватБанк» — 43,90 грн

«Ощадбанк» — 43,95 грн

«Укрсиббанк» — 44,00 грн

«ПУМБ» — 44,00 грн

«Райффайзен Банк» — 44,00 грн

«МТБ Банк» — 44,00 грн

«Сенс Банк» — 44,05 грн

«абанк» — 43,90 грн

«Ідея Банк» — 44,00 грн

Продаж долара в банках

«ПриватБанк» — 44,50 грн

«Ощадбанк» — 44,45 грн

«Укрсиббанк» — 44,65 грн

«ПУМБ» — 44,60 грн

«Райффайзен Банк» — 44,53 грн

«МТБ Банк» — 44,50 грн

«Сенс Банк» — 44,55 грн

«абанк» — 44,60 грн

«Ідея Банк» — 44,70 грн

У Monobank долар сьогодні купують по 44,13 грн, а продають по 44,63 грн.

Курсу долара

Фінансист Сергій Фурса висловив думку про те, що долар може пробити нову психологічну позначку вже до кінця 2026-го. Зокрема, упродовж кількох днів спостерігається послаблення гривні щодо долара, але це не межа.

Член ради Нацбанку Василь Фурман наголосив, що прогнозний курс долара в 45 грн, закладений у державному бюджеті, є лише технічним розрахунком і не означає автоматичного знецінення гривні до цього рівня.

Реклама