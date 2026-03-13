ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
521
Час на прочитання
2 хв

Долар встановив історичний максимум: який курс у банках 13 березня

Офіційний курс долара пробив психологічну межу у 44,00 грн, а середній курс продажу в банках сягнув 44,55 грн.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют. / © УНІАН

Нацбанк рекордно підвищив вартість долара. Офіційний курс 13 березня становить 44,16 грн за долар, що є історичним максимумом.

Який курс долара у банках і обмінниках 13 березня, помоніторив ТСН.ua.

НБУ встановив курс долара на сьогодні на рівні 44,16 грн — це на +19 коп більше, ніж днем раніше. Американська валюта зростає кілька днів поспіль.

Курс долара в банках

Станом на ранок середній курс купівлі долара в банках — 43,98 грн — це на 9 коп. більше, ніж напередодні. Втім, продають банки долар у середньому по 44,55 — зростання становить 8 коп.

Динаміка середнього курсу валют в банках. Дані: Minfin.

Динаміка середнього курсу валют в банках. Дані: Minfin.

Купівля долара в банках

  • «ПриватБанк» — 43,90 грн

  • «Ощадбанк» — 43,95 грн

  • «Укрсиббанк» — 44,00 грн

  • «ПУМБ» — 44,00 грн

  • «Райффайзен Банк» — 44,00 грн

  • «МТБ Банк» — 44,00 грн

  • «Сенс Банк» — 44,05 грн

  • «абанк» — 43,90 грн

  • «Ідея Банк» — 44,00 грн

Продаж долара в банках

  • «ПриватБанк» — 44,50 грн

  • «Ощадбанк» — 44,45 грн

  • «Укрсиббанк» — 44,65 грн

  • «ПУМБ» — 44,60 грн

  • «Райффайзен Банк» — 44,53 грн

  • «МТБ Банк» — 44,50 грн

  • «Сенс Банк» — 44,55 грн

  • «абанк» — 44,60 грн

  • «Ідея Банк» — 44,70 грн

У Monobank долар сьогодні купують по 44,13 грн, а продають по 44,63 грн.

Курсу долара

Фінансист Сергій Фурса висловив думку про те, що долар може пробити нову психологічну позначку вже до кінця 2026-го. Зокрема, упродовж кількох днів спостерігається послаблення гривні щодо долара, але це не межа.

Член ради Нацбанку Василь Фурман наголосив, що прогнозний курс долара в 45 грн, закладений у державному бюджеті, є лише технічним розрахунком і не означає автоматичного знецінення гривні до цього рівня.

Дата публікації
Кількість переглядів
521
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie