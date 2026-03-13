В Україні помітили червонокнижних птахів з "гривою" (відео)

Кучеряві пелікани. Фото: Ігор Червоненко/CC BY-SA 4.0

До Національного природного парку «Тузлівські лимани» на Одещині після рожевих пеліканів прилетіли й кучеряві пелікани.

Про це повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

Птахів помітили біля протоки між Чорним морем і лиманами, де вони разом із великими бакланами полюють на рибу.

Кучеряві пелікани в «Тузлівських лиманах» / © Facebook-сторінка Івана Русєва

Що відомо про кучерявих пеліканів

Кучерявий пелікан (Pelecanus crispus) — один із двох видів пеліканів, що трапляються у фауні України. Це великий водоплавний птах, маса якого може сягати 12 кілограмів, а розмах крил — майже три метри. Характерною рисою виду є довге закручене пір’я на потилиці, через що він і отримав свою назву.

Вид поширений від Південно-Східної Європи до Центральної Азії. У межах України кучеряві пелікани гніздяться рідко — за оцінками орнітологів, до 14 пар, переважно на придунайських водоймах. Водночас на півдні країни під час міграцій і літування їх спостерігають дедалі частіше.

Кучерявий пелікан живиться майже винятково рибою. Птахи можуть полювати як поодинці, так і групами, виловлюючи рибу завдовжки від кількох сантиметрів до пів метра. Інколи вони відлітають за здобиччю на відстань до 50–70 кілометрів від місця перебування.

За даними природоохоронців, кучерявий пелікан належить до уразливих видів і занесений до Червоної книги України. Серед основних загроз для популяції — осушення водно-болотних угідь, забруднення водойм та турбування птахів у місцях гніздування.

Нагадаємо, перші рожеві пелікани 2026 року вже прилетіли до України. Зграю цих птахів зафіксували на півдні Одеської області поблизу лиману Сасик.