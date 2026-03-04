ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
2 хв

Біла взимку, руда влітку: у Чорнобилі помітили спритну хижачку (фото)

Маленька, спритна і напрочуд смілива ласка вражає не лише характером, а й здатністю повністю змінювати забарвлення залежно від пори року.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ласка

Ласка

У Чорнобилі помітили спритну хижачку-хамелеона. Йдеться про ласку, яка здатна змінювати забарвлення відповідно до пори року.

Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

Що відомо про ласку

Як розповідають екологи, ласка має струнке видовжене тіло, короткі лапки, маленькі закруглені вушка, що робить її вкрай тендітною. У неї — блискавична реакція. Насправді ж ласка є одним із найвідважніших дрібних хижаків українських лісів.

«Взимку вона повністю біла, а влітку — двоколірна: коричнева спинка й біле черевце. Така зміна забарвлення допомагає залишатися непомітною для ворогів і здобичі», — роповіли у заповіднику.

Відомо, що ласка:

  • чудово лазить по деревах

  • швидко бігає

  • вправно плаває

  • може голосно кричати, захищаючи себе від небезпеки

  • здатна вполювати до 10–15 гризунів за добу, а іноді й більше

  • якщо їжі виявляється забагато, вона ховає надлишок «про запас», щоб пережити складні періоди.

«Власного житла не будує: займає чужі нори або дупла, вистеляючи їх сухою травою та мохом. Якщо схованку викрито — негайно змінює місце, особливо коли має потомство», — зазначили екологи.

Раніше фотопастка зафіксувала цікаве сусідство у Чорнобилі. Так, стежкою, яку регулярно витоптують коні Пржевальського, почала користуватися й руда лисиця. На знімках видно, що тварини проходять тим самим відрізком у різний час, але обирають уже готовий маршрут. Така поведінка природна для дикої фауни — звірі часто використовують протоптані шляхи, щоб зекономити енергію та швидше пересуватися територією.

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie