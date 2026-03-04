Біла взимку, руда влітку: у Чорнобилі помітили спритну хижачку (фото)

Ласка

У Чорнобилі помітили спритну хижачку-хамелеона. Йдеться про ласку, яка здатна змінювати забарвлення відповідно до пори року.

Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

Що відомо про ласку

Як розповідають екологи, ласка має струнке видовжене тіло, короткі лапки, маленькі закруглені вушка, що робить її вкрай тендітною. У неї — блискавична реакція. Насправді ж ласка є одним із найвідважніших дрібних хижаків українських лісів.

«Взимку вона повністю біла, а влітку — двоколірна: коричнева спинка й біле черевце. Така зміна забарвлення допомагає залишатися непомітною для ворогів і здобичі», — роповіли у заповіднику.

Відомо, що ласка:

чудово лазить по деревах

швидко бігає

вправно плаває

може голосно кричати, захищаючи себе від небезпеки

здатна вполювати до 10–15 гризунів за добу, а іноді й більше

якщо їжі виявляється забагато, вона ховає надлишок «про запас», щоб пережити складні періоди.

«Власного житла не будує: займає чужі нори або дупла, вистеляючи їх сухою травою та мохом. Якщо схованку викрито — негайно змінює місце, особливо коли має потомство», — зазначили екологи.

Раніше фотопастка зафіксувала цікаве сусідство у Чорнобилі. Так, стежкою, яку регулярно витоптують коні Пржевальського, почала користуватися й руда лисиця. На знімках видно, що тварини проходять тим самим відрізком у різний час, але обирають уже готовий маршрут. Така поведінка природна для дикої фауни — звірі часто використовують протоптані шляхи, щоб зекономити енергію та швидше пересуватися територією.