Українці в США / © Associated Press

Українці у США скаржаться на хвилю затримань міграційною службою ICE. Людей арештують навіть із чинними документами за програмою Uniting for Ukraine, тримають у центрах утримання місяцями та запускають процедури депортації. У зоні ризику, за оцінками експертів, можуть опинитися близько 200 тисяч українців.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

Документи показав — усе одно «нелегал»

Один із таких випадків описав Андрій (ім’я змінене). Ввечері 19 листопада 2025 року він повертався з роботи за кермом вантажівки, коли до нього підійшли представники поліції та ICE у місті Чарлз-Таун (штат Західна Вірджинія). За словами чоловіка, після перевірки документів його майже одразу закували в наручники й повідомили, що він перебуває в країні незаконно.

Андрій приїхав до США 2024 року за програмою U4U (Uniting for Ukraine), яка дає право легально жити у Штатах два роки з можливістю продовження, працювати, навчатися та отримувати водійські права. На момент затримання, як стверджує чоловік, його гуманітарний пароль був чинний ще понад два місяці — до лютого 2026 року.

«Я показав ICE свої документи… Їх це не хвилювало. Вони відразу ж сказали, що я — нелегал», — розповів Андрій.

Він також наголосив, що закон не порушував, а затримання відбулося на парковці — і головною претензією, за його словами, став саме статус U4U.

Місяці за ґратами і «суд на три хвилини»

Після затримання Андрія забрали до в’язниці. Він провів понад два місяці в ув’язненні — спочатку у федеральній тюрмі, згодом у центрі утримання мігрантів, де, за його словами, в камері було близько 80 людей.

Дівчина Андрія Олена (ім’я змінене) розповіла, що перше засідання суду у справі тривало лише кілька хвилин, а чоловіка не відпустили. Зрештою пара погодилася на добровільну депортацію й у лютому 2026 року виїхала зі США до Польщі.

«Це таке відчуття повного безправ’я», — каже Андрій.

Під загрозою — до 200 тисяч українців

У ВВС зазначають, що адміністрація Дональда Трампа понад рік посилює міграційну політику, а ICE проводить рейди та масові затримання. Водночас критики заявляють про порушення прав людей, коли під депортаційні процедури потрапляють і ті, хто має законні підстави перебування.

За оцінками експертів, приблизно 200 тис. українських біженців у США можуть опинитися у вразливому становищі — через затримки з продовженням статусу, проблеми з документами та ризик затримань. Також повідомляється про щонайменше кілька десятків затриманих українців і смерть одного громадянина України у тюрмі ICE в Маямі.

Окрема проблема — бюрократичні затримки: люди місяцями чекають на рішення щодо продовження документів і втрачають право на роботу, страхування та водійські права, а страх арешту змушує багатьох рідше виходити з дому.

Депортації українців із США — останні новини

У США вже фіксують окремі гучні випадки затримань українців міграційною службою. Зокрема, повідомлялося про затримання 39-річного біженця з України Дмитра Кулика, щодо якого ICE розпочала процедуру депортації. У Генконсульстві України в Чикаго зазначали, що сам чоловік, його родичі чи адвокатка по допомогу до дипломатів не зверталися.

За даними адвокатки, Кулик приїхав до США наприкінці 2023 року з дружиною (яка має інвалідність) і 5-річною донькою та оформив захист за програмою U4U. Після завершення дворічного терміну родина подала заяву на продовження, однак позитивне рішення ухвалили лише для дружини й дитини, а щодо нього — ні.

Також, за даними Reuters, через затримки з продовженням U4U близько 200 тисяч українців можуть опинитися без оновлених дозволів і в ризику втратити легальний статус. Агентство писало про випадки, коли люди після завершення строку дії документів втрачали право на роботу, залишалися без медстрахування та боялися можливих затримань.