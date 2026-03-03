Курс валют на 4 березня: скільки коштуватиме долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на середу, 4 березня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 4 березня. Долар злетів аж на 22 коп. Євро зменшився на 15 коп. Злотий втратив 15 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,45 (+22 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,45 (-15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,78 (-15 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро протягом тижня 2-8 березня. З його слів, валютний ринок країни увійде до фази контрольованої рівноваги без різких курсових стрибків.