- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 4 березня: скільки коштуватиме долар, євро і злотий
НБУ встановив курс валют на середу, 4 березня.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 4 березня. Долар злетів аж на 22 коп. Євро зменшився на 15 коп. Злотий втратив 15 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,45 (+22 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,45 (-15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,78 (-15 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро протягом тижня 2-8 березня. З його слів, валютний ринок країни увійде до фази контрольованої рівноваги без різких курсових стрибків.