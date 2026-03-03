Не викидайте ці копійки: за які монети в Україні колекціонери платять 10 тисяч гривень

Монети

Деякі старі монети України, які давно вийшли з обігу і припадають пилом у скарбничках, можуть принести своїм власникам несподіваний прибуток. Справа не у віці металу, а в унікальних особливостях карбування, які роблять певні екземпляри вкрай рідкісними.

Про це пише ресурс «Монети-ягідки».

Зокрема, справжнє полювання нумізмати влаштували на 5 копійок 1992 року. За один такий п’ятак на спеціалізованих аукціонах можуть запропонувати від 4 000 до 10 000 гривень. Проте йдеться не про кожну монету цього номіналу, а лише про рідкісний різновид 1.1ААк.

Як розпізнати цінну монету

Уважно придивіться до своїх 5 копійок. Рідкісний екземпляр має такі характеристики:

Середній зуб тризуба: він має помітне потовщення у верхній частині.

Дата випуску: одиниця в цифрі «1992» обов’язково повинна бути з хвостиком.

Рослинний орнамент: гроно калини №2 за своєю формою нагадує прямокутний трикутник.

Гурт: він має бути з великою насічкою.

Рідкісна монета / © Фото з відкритих джерел

Чому ця монета така дорога

Саме остання ознака — велика насічка на гурті — є вирішальною у ціноутворенні. Експерти пояснюють, що висока вартість цього різновиду зумовлена технологічним браком на виробництві.

Через помилку на монетному дворі лише невелика, лімітована кількість 5-копійчаних монет отримала велику насічку на гурті. Саме цей дефект зробив їх унікальними, і саме за нього дорого платять нумізмати.

Якщо ж ваша монета має всі перелічені ознаки на аверсі та реверсі, але на гурті видніється дрібна насічка, розбагатіти не вийде. Такий екземпляр класифікується як різновид 1.1ААм. Ця монета зустрічається дуже часто, була масовою в обігу і жодної колекційної цінності не становить.

Тож перш ніж позбутися старих дрібняків, варто озброїтися лупою та уважно дослідити ребра своїх п’ятаків.

Нагадаємо, Національний банк України презентував пам’ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену опішнянській кераміці — самобутньому гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині.

Монету виготовлено з нейзильберу — сплаву міді, нікелю та цинку. Її тираж становить 50 тисяч екземплярів, а вартість однієї монети у сувенірному пакуванні — 195 гривень. Придбати нумізматичну новинку можна через офіційний онлайн-магазин регулятора та у банках-дистриб’юторах.

У Нацбанку підкреслили, що опішнянська кераміка є знаковим явищем української культури та у 2012 році була внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Дизайн монети відображає традиційні мотиви місцевого гончарства. На аверсі зображено зооморфну скульптуру «Лев» роботи майстра Василя Омеляненка, а також державну символіку, номінал і рік карбування — 2025. Реверс прикрашено стилізованим орнаментом, характерним для опішнянських глиняних виробів, і написом «ОПІШНЯНСЬКА КЕРАМІКА».