Мобілізація в Україні: чи дадуть відстрочку через догляд за батьками, якщо інші родичі живуть за кордоном

В Україні продовжується мобілізація, проте, частина військовозобов’язаних громадян має законне право на відстрочку від призову, і однією з найпоширеніших підстав є догляд за близькими родичами з інвалідністю.

Про це пишуть юристи на порталі «Юристи.UA»

Проте на практиці оформлення таких документів супроводжується багатьма підводними каменями.

Які виникають проблеми на практиці

Згідно із законодавством, громадянин може отримати відстрочку від мобілізації, якщо в одного з його батьків офіційно встановлена інвалідність першої чи другої групи. Однак ситуація ускладнюється, якщо у військовозобов’язаного є брати чи сестри.

До фахівців звернувся чоловік, який планує оформити відстрочку для догляду за матір’ю-пенсіонеркою з інвалідністю другої групи. Проблема полягає в тому, що жінка має ще доньку, яка постійно проживає за кордоном. Громадянин поцікавився, чи можна розраховувати на відстрочку в таких реаліях.

Що кажуть юристи

Думки правозахисників щодо цього питання розділилися, проте більшість із них схиляється до песимістичного сценарію розвитку подій для військовозобов’язаного.

«Ви маєте право на відстрочку за умови, що сестра перебуває за кордоном. На жаль, не виключено, що потрібно буде відстоювати це право в судовому порядку», — так прокоментував ситуацію юрист Владислав Дерій.

Інші експерти висловлюються більш категорично. Адвокат Андрій Карпенко прямо заявляє, що за таких умов отримати звільнення від призову майже неможливо. Причина лежить на поверхні: у матері є ще одна дитина, і для державних органів не має значення, в якій країні вона зараз перебуває.

Чому ТЦК найімовірніше відмовить

Детальне пояснення можливої відмови з боку ТЦК надав адвокат Юрій Айвазян. Він наголосив на ключовій вимозі законодавства щодо цього пункту відстрочки.

Важливою умовою є повна відсутність інших невійськовозобов’язаних родичів першого ступеня споріднення, які за законом зобов’язані утримувати особу з інвалідністю. Винятком може бути лише ситуація, коли ці родичі самі мають інвалідність або потребують постійного стороннього догляду.

Оскільки у матері є двоє працездатних дітей, то, найімовірніше, ТЦК відмовить синові у наданні відстрочки.

«Перебування за кордоном не позбавляє доньку можливості надавати матері матеріальну допомогу», — підсумував Айвазян.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, адвокат Роман Кичко раніше наголошував, що навіть наявність чинної відстрочки від мобілізації не звільняє військовозобов’язаних від обов’язку з’являтися за повісткою до територіальні центри комплектування.

За його словами, мобілізувати особу з відстрочкою не можуть, однак сам виклик до ТЦК залишається обов’язковим. Юрист також звертав увагу на можливі технічні помилки у застосунку Резерв+, через які громадян можуть помилково оголосити в розшук.

Крім того, навіть повне внесення даних до електронної системи не гарантує відсутності додаткових запитань з боку ТЦК, особливо якщо частина облікової інформації не оновлювалася роками. У таких випадках можуть виникати юридичні наслідки.