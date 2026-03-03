ТСН у соціальних мережах

Цифри щодо СЗЧ можуть бути завищені: офіцер назвав причину

Поки мережею ширяться чутк про великі масштаби СЗЧ, військовий звертає увагу, що справа може бути в одній статистичній помилці.

Дмитро Гулійчук
Дані щодо самовільного залишення частин (СЗЧ) можуть бути значно завищеними.

Таку думку висловив офіцер ЗСУ та військовий блогер Мирослав Гай, передає «Київ 24».

«Чому я з впевненістю може це сказати, бо я як військовослужбовець, працюю з людьми, що працюють з документами», — сказав Гай.

Він пояснив, що один військовий може фігурувати в документах кілька разів, що створює статистичну похибку.

«Часто ці довідки мають накопичувальний характер. Коли один і той самий боєць може здійснити тричі СЗЧ — потім повернутися у військову частину, але в довідці це буде як три окремі випадки», — зазначив офіцер.

На думку Гая, цифри про СЗЧ на чверть завищені. За його словами, у великій війні складно швидко розділити загиблих, полонених, зниклих безвісти і СЗЧівців.

Раніше у Третьому армійському корпусі назвали причину СЗЧ, яку часто ігнорують.

Також повідомлялося, що в Україні засекретили дані про кількість СЗЧ та дезертирства.

