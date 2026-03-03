Путін похвалив Орбана за "Дружбу" та позицію щодо України

Путін та Орбан / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін провів черговий телефонний сеанс зв’язку зі своїм чи не єдиним прихильником у ЄС — прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Очільник Кремля не скупився на компліменти та відзначив «принципову позицію» Будапешта, який фактично підігрує інтересам агресора.

Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.

Значну частину розмови політики присвятили ситуації в Ірані та на Близькому Сході. На тлі того, що Іран перекрив Ормузьку протоку, поставивши під удар п’яту частину світового обігу нафти, Путін намагався знайти спільну мову з Орбаном у питаннях енергетики.

Особливе «занепокоєння» у диктатора викликає заблокований нафтопровід «Дружба». У цьому контексті Путін цинічно похвалив угорську владу за спроби «дипломатичного врегулювання», що на ділі часто виглядає як блокування допомоги Україні.

Не оминули увагою і тему угорців, які захищали Україну в лавах ЗСУ та опинилися в російському полоні. Використання людей як інструменту для політичних торгів між Москвою та Будапештом вже стало характерною рисою цих відносин.

На завершення в Кремлі похвалилися, що продовжують «плідну співпрацю», започатковану під час візиту Орбана в листопаді 2025 року, та планують і надалі підтримувати контакти на всіх рівнях.

Конфлікт через «Дружбу» — що відомо

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення екстрених постачань електроенергії до України через ситуацію з нафтопроводом «Дружба».

Словацький прем’єр заявив, що нафтопровід, яким транспортують російську нафту, насправді працює, але з ним може статися те саме, що і з «Північними потоками».

Окрім цього, угорський міністр зухвало заявив, що Зеленський чинить «замах на Угорщину» через зупинення «Дружби».

Уряди Угорщини та Словаччини домовилися створити спільну комісію для розслідування пошкоджень нафтопроводу «Дружба» на території України та вимагають від Києва надати їм доступ до місця аварії.

Україна запропонувала прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо здійснити візит до Києва 6 або 9 березня для обговорення актуальних двосторонніх питань.