Мобілізація в Україні: чи можуть чоловікам вручати повістки через їхніх родичів

Вручення повісток військовозобов’язаним через родичів не передбачено законодавством / © ТСН.ua

Під час мобілізації в Україні повістки можуть вручати будь-де: на вулиці, в готелях, торгових центрах тощо. Але є важливий нюанс: такий документ людина має отримати особисто, і після отримання поставити свій підпис.

Постанова Кабміну від 7 квітня 2023 року дозволяє територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки вручати військовозобов’язаним повістки незалежно від місця військового обліку.

Однак ця постанова не вирішує питання вручення повісток родичам.

Вручення повісток військовозобов’язаним через родичів не передбачено законодавством. Законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлює чіткі вимоги до форми повістки, місця вручення та коло осіб, що можуть їх вручати.

Повістка – це письмовий документ, який виписується на ім‘я конкретної особи. Вона має вручатись виключно особисто — і призовник має особисто підписати її або відмовитись від отримання.

До слова, дзвінки з ТЦК на особисті телефони військовозобов’язаних теж не вважаються належним способом оповіщення і є суто рекомендаційними. Винятки становлять ситуації, коли чоловік є резервістом: тоді він зобов’язаний оперативно з’явитися після дзвінка з військкомату.

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язаним громадянам, які не реагують на повістки та не з’являються до територіального центру комплектування, загрожують штрафи. Це не просто попередження — ігнорування повісток призводить до цілком реальних фінансових санкцій.