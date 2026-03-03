ТСН у соціальних мережах

Зеленський хоче буферну зону на території РФ: де саме і що наказав Силам оборони

Зеленський планує створити «санітарний кордон» на російській території, щоб назавжди убезпечити Харків від артилерійських обстрілів.

Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Буферна зона Росії в напрямку Харківщини має бути з боку російської сторони, і Сили оборони мають зробити все, аби це стало можливим.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Глава держави прокоментував, як захистити великі міста від РФ, зокрема Харків.

«Одного правилу захисту немає, однієї системи захисту також немає, таке мульти захист, який ми сьогодні використовували, тільки він допоможе. Все повністю зарити під землю неможливо, тобто максимально заривати те, що можна зарити. Якщо ми говоримо про енергопостачання, водопостачання, стратегічні речі, які можна захистити системами ППО. Людей треба максимально захищати системми протиповітряної оборони, але їх все одно не буде вистачати», — заявив президент.

Зеленський вважає, що потрібно створити буферну зону з боку Харківщини на території рФ.

«Українські війська повинні робити все, щоб буферна зона Росії і України у напрямку Харківській області, була з боку російської сторони. Якщо така буферна зона буде, то ніяка артилерія не буде долітати. Однією проблемою, до речі, складною проблемою, буде менше», — сказав він.

