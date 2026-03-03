Зеленский хочет буферную зону на территории РФ: где именно и что приказал Силам обороны

Владимир Зеленский / © Associated Press

Буферная зона России в направлении Харьковщины должна быть со стороны российской стороны, и Силы обороны должны сделать все, чтобы это стало возможным.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Глава государства прокомментировал, как защитить крупные города от РФ, в частности, Харьков.

«Одного правила защиты нет, одной системы защиты тоже нет, такое мульти защита, которую мы сегодня использовали, только она поможет. Все полностью зарыть под землю невозможно, то есть максимально зарывать то, что можно зарыть. Если мы говорим об энергоснабжении, водоснабжении, стратегических вещах, которые можно защитить системами ПВО. Людей нужно максимально защищать системами противовоздушной обороны, но их все равно не будет хватать», — заявил президент.

Зеленский считает, что нужно создать буферную зону со стороны Харьковщины на территории России.

«Украинские войска должны делать все, чтобы буферная зона России и Украины в направлении Харьковской области была со стороны российской стороны. Если такая буферная зона будет, никакая артиллерия не будет долетать. Одной проблемой, кстати, сложной проблемой будет меньше», — сказал он.

