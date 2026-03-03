Духи на весну-2026: топ-5 лучших ароматов

Духи. / © Pexels

Начало весны знаменует собой период обновления. Это лучшее время, чтобы заменить мощные зимние духи легкими весенними. И хоть много барышень любит цветочные ароматы для весны, но для этого времени года идеальными будут более сложные — с пряностями, ванилью и мускусом.

ТСН.ua подготовил для вас подборку цветочных духов, которые идеально подойдут на эту весну-2026.

Valentino Born in Roma Purple Melancholia

Слива — это первая нота, которая поразит вас. После длительного ношения аромат превращается в сладкий и теплый цветочный — благодаря ноткам жасмина и ванили. Глубина аромата делает его идеальным для свидания или вечера.

НОТЫ: слива, османтус, жасмин, ваниль, кардамон.

Ex Nihilo — Santal Calling

Духи вдохновлены современным Парижем. Такие ароматические ноты как пудровый мускус и теплый сандал делают Santal Calling идеальным выбором для весенних дней в больших городах.

НОТЫ: мускатный орех, ирис, молоко, сандал, мускус, ваниль.

Maison Crivelli — Tubéreuse Astrale Extrait de Parfum

Духи идеально подходит для этого переходного сезона — от зимы до весны. Такие ароматические ноты, как кора корицы и ваниль, образуют теплое основание, а зеленый османтус придает глубину и легкую свежесть.

НОТЫ: корица, тмин, абсолют османтуса, аккорд ванили, пачули, мускус, абсолют цистуса

Byredo Alto Astral

«Аlto astral» означает чувство радости, оптимизма и хорошего настроения. Аромат открывает соблазнительная нота кокоса, а сердце аромата из ладана, лепестков жасмина и молочного мускуса усиливает композицию.

НОТЫ: абра, кашемировое дерево, сандал, мускус, ладан, кокос, альдегиды.

Marc Jacobs Daisy Love

Этот искрящийся аромат свежий и бодрящий с нотками жасмина, листьев фиалки и ягод. Современный винтаж, олицетворяющий непринужденный шарм.

НОТЫ: лист фиалки, клубника, гардения, жасмин, мускус, белая древесина, ваниль.

