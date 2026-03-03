Что такое пролив Ормуз и почему его закрытие имеет такое большое значение для мировой экономики

Ормузский пролив /Иллюстративное изображение

После начала совместной атаки США и Израиля на Иран 27 февраля конфликт на Ближнем Востоке стремительно набирает обороты. В ответ Тегеран не только нанес удары по американским базам, но и объявил о закрытии стратегически важного Ормузского пролива, угрожая поджигать суда, которые отважятся туда зайти.

Об этом пишет The Conversation.

Почему Ормузский пролив настолько важен

Ормузский пролив — узкий водный путь шириной 55 километров между Ираном и Оманом, соединяющий Персидский залив с Аравийским морем. Это один из важнейших и загруженных стратегических маршрутов в мире для глобального энергетического сектора. Обычно через эти воды ежедневно проходит около 13 миллионов баррелей нефти, что составляет примерно 31% всех мировых морских поставок.

Блокировка прохода через пролив уже привела к хаосу на рынках. Общий морской трафик здесь упал на 70%, а в Персидском заливе застряли 18 загруженных и 37 пустых танкеров. Эта блокада бьет по экспорту из крупнейших портов Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, для которых пролив является главным путем на мировых рынках.

Уже 2 марта мировые цены на нефть поползли вверх. Эталонная марка Brent достигла 79 долларов за баррель, что на 8% выше цен на прошлой неделе. Североамериканская марка WTI достигла 71 доллара, показав рост на 6%. Эти колебания уже отразились на стоимости горючего на автозаправках, и рост цен может занять столько, сколько конфликт будет прерывать движение танкеров.

Ормузский пролив

Угрожает ли миру новый экономический кризис

Исторически резкие скачки цен на нефть часто предшествовали масштабным экономическим спадам. Например, во время первого нефтяного кризиса 1973 года цены выросли вчетверо за два месяца из-за эмбарго арабских стран, что вызвало рецессию в США. Сегодняшний конфликт имеет больше параллелей со вторым нефтяным кризисом 1979 года, когда Иранская революция привела к падению мировой добычи на 7%, что вдвое повысило цены на сырую нефть и повлекло за собой дефицит горючего.

Однако сегодня мировой рынок изменился. В отличие от прошлого сейчас страны ОПЕК не действуют совместно с Ираном, а наоборот — согласились увеличить добычу на 206 тысяч баррелей в день для стабилизации ситуации. Влияние самого Ирана также существенно уменьшилось: сейчас страна производит около 4% от общего мирового объема нефти. Самым крупным игроком стали США с долей в 22%, за которыми следуют Саудовская Аравия и Россия (по 11%).

Риски длительной блокады

Несмотря на то, что рынок менее склонен к глобальной панике, наибольшим риском остается полная и длительная блокада Ормузского пролива. Это может привести к потенциальной потере не менее 5 миллионов баррелей ежедневных поставок только из саудовского порта Рас-Танура, местный нефтеперерабатывающий завод которого недавно подвергся атаке беспилотников.

«Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт будет продолжаться не менее четырех-пяти недель, но потенциально гораздо дольше», — отмечает издание.

Этот кризис уже приводит к повышению цен на бензин, дизельное горючее и импортные товары во многих странах мира. Станет ли нынешняя ситуация кратковременным шоком или началом более масштабного геополитического и экономического события, будет зависеть преимущественно от того, как будут развиваться события вокруг Ормузского пролива в ближайшие дни и недели.

Напомним, блокировка Ираном Ормузского пролива может повлиять на нефтяной рынок и спровоцировать повышение цен. Однако глава Advanter Group Андрей Длигач считает, что масштабных глобальных последствий ждать не стоит.