На Одесщине мужчина 1,5 года выдавал умершую мать за живую ради пенсии и отсрочки

В Одесской области будут судить мужчину за сокрытие смерти матери / © Полиция Одесской области

В Одесской области мужчина почти полтора года скрывал смерть матери, чтобы получать за нее пенсию и не потерять отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По словам правоохранителей, в июне 2024 года после смерти матери сын намеренно скрыл этот факт. Он не сообщил отделу государственной регистрации актов гражданского состояния и Пенсионному фонду для остановки начисления пенсии умершей. В то же время продолжал пользоваться ее банковской картой. Почти через полтора года — с июня 2024 по октябрь 2025 — мужчине удалось незаконно получить более 72 тысяч гривен.

Параллельно мужчина уклонялся от призыва на военную службу, продолжая регулярно подавать в районный ТЦК документы об уходе за матерью с инвалидностью. На этом основании ему неоднократно продолжали отсрочку от мобилизации до ноября 2025 года.

Следователи сообщили мужчине о подозрениях:

по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — в завладении чужим имуществом путем обмана,

по ст. 336 УКУ — в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

48-летнему злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

© Полиция Одесской области

Раньше мы писали, можно ли получить отсрочку от мобилизации при наличии штрафа от ТЦК.