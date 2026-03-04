- Дата публикации
На Одесщине мужчина 1,5 года выдавал умершую мать за живую ради пенсии и отсрочки
В Одесской области разоблачили мужчину, который скрывал смерть матери, чтобы не идти на фронт, и получать ее пенсию. Почти через полтора года мужчине удалось незаконно получить более 72 тысяч гривен.
В Одесской области мужчина почти полтора года скрывал смерть матери, чтобы получать за нее пенсию и не потерять отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
По словам правоохранителей, в июне 2024 года после смерти матери сын намеренно скрыл этот факт. Он не сообщил отделу государственной регистрации актов гражданского состояния и Пенсионному фонду для остановки начисления пенсии умершей. В то же время продолжал пользоваться ее банковской картой. Почти через полтора года — с июня 2024 по октябрь 2025 — мужчине удалось незаконно получить более 72 тысяч гривен.
Параллельно мужчина уклонялся от призыва на военную службу, продолжая регулярно подавать в районный ТЦК документы об уходе за матерью с инвалидностью. На этом основании ему неоднократно продолжали отсрочку от мобилизации до ноября 2025 года.
Следователи сообщили мужчине о подозрениях:
по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — в завладении чужим имуществом путем обмана,
по ст. 336 УКУ — в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.
48-летнему злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
