Трамп заявил о страховании судов в Персидском заливе и военном сопровождении танкеров

Из-за войны в Иране США немедленно принимают под защиту морские перевозки в Персидском заливе. Государство предоставит судам специальное страхование, а при необходимости танкеры через Ормузский пролив будут сопровождать американские военные корабли.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Финансовые гарантии для перевозчиков

Согласно решению президента, Корпорация финансирования развития США (DFC) получила поручение предоставлять страхование и гарантии финансовой безопасности для всех морских перевозок, с особым акцентом на транспортировку энергоносителей. Услуга будет доступна всем судоходным компаниям по «разумной цене».

«С немедленным вступлением в силу я поручил Корпорации финансирования развития США (DFC) предоставить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всех морских перевозок, особенно энергоносителей, проходящих через Персидский залив», — сообщил Трамп.

Военная защита и глобальная энергобезопасность

Трамп подчеркнул, что США готовы привлечь вооруженные силы для обеспечения бесперебойного транзита через критически важные водные пути. Он подчеркнул, что целью этих действий является поддержание свободного потока энергии на мировых рынках.

«В случае необходимости ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив как можно скорее. Независимо от обстоятельств, Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергии в мир», — заявил президент США.

Трамп также напомнил об экономическом и военном преимуществе Соединенных Штатов и анонсировал дальнейшие шаги администрации в этом направлении.

Война на Ближнем Востоке — что известно

В субботу, 28 февраля, Иран запустил несколько ракет по Израилю. Это произошло спустя несколько часов после того, как США и Израиль атаковали несколько иранских городов.

В воскресенье, 1 марта, иранский «Шахед» попал в ТЦ Шарджи. Также в Сети писали, что после атаки пылает небоскреб в Дубае. Очевидцы публиковали жуткие последствия атаки. Людей охватила паника.

Также известно, что 2 марта Иран, вероятно, нанес удар по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. По сообщениям, атакован объект компании Aramco в Растануре.

Ранее Британия, Германия и Испания подчеркнули, что не будут участвовать в военной операции США и Израиля.

Дональд Трамп прогнозирует еще 4-5 недель активных сражений в Иране. Министр войны Гегсет отвергает сравнение с Ираком, а мир готовится к скачку цен на нефть из-за закрытия Ормузского пролива.