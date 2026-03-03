Наркотический транс вместо божества: что на самом деле вдыхали жрицы в Древней Греции для пророчеств

Ученые нашли геологическое объяснение «пророчествам» в Древней Греции. / © popsci.com

Легендарные пророчества Пифии в древнегреческих Дельфах имели геологическое происхождение. Современные исследования подтвердили, что жрица входила в состояние транса не из-за мистической силы, а вследствие вдыхания этилена — газа со сладким запахом, проникающим сквозь трещины в скале под храмом.

Об этом сообщает издание Popular Science со ссылкой на многолетнее исследование археолога Джона Хейла и геолога Йелле Зейлинги де Бура.

Геологическая разгадка «пневмы»

Долгое время ученые считали рассказы античных авторов, в частности Плутарха, выдумкой. Поскольку ранние раскопки не нашли под храмом большой пропасти. Однако команда Хэйла выяснила, что прямо под Дельфами пересекаются линии тектонических разломов. Третье плит создавало достаточно тепла, чтобы превращать твердые углеводороды в известняке в газ.

«Этилен — один из тех газов, которые легче воздуха и поднимаются прямо на поверхность. Его мог вдохнуть каждый находившийся сверху и это вызвало измененное состояние сознания», — объясняет археолог Джон Хейл.

Эффект анестезии: как газ влиял на жрицу

Токсикологический анализ показал, что этилен идеально соответствует описаниям античной «пневмы». В небольших дозах этот газ вызывает эйфорию, возбуждение и нетипичное поведение, а в больших действует как хирургический анестетик.

Согласно выводам исследователей, жрицы могли кричать, впадать в истерику или терять сознание, что древние греки воспринимали как голос бога Аполлона. Этилен обладает характерным сладким ароматом, о котором упоминал Плутарх. Постоянное вдыхание газа истощало женщин и сокращало их жизнь, поэтому должность оракула часто делили между несколькими жрицами.

Почему оракул умолк

Исследователи также нашли объяснение тому, почему со временем пророчества стали реже. Геологическая активность и минеральные отложения в родниковой воде могли постепенно закупоривать микроканалы в пористом известняке. Землетрясения также изменяли пути выхода газа, что привело к уменьшению концентрации этилена в камере храма.

На сегодняшний день геология Дельф остается активной: углеводороды до сих пор обнаруживают в местных грунтовых водах, что подтверждает точность наблюдений древних греков через тысячи лет.

