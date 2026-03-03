Трамп заявив про страхування суден у Перській затоці та військовий супровід танкерів

Дональд Трамп / © Associated Press

Через війну в Ірані США негайно беруть під захист морські перевезення у Перській затоці. Держава надасть суднам спеціальне страхування, а за потреби танкери через Ормузьку протоку супроводжуватимуть американські військові кораблі.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Фінансові гарантії для перевізників

Згідно з рішенням президента, Корпорація фінансування розвитку США (DFC) отримала доручення надавати страхування та гарантії фінансової безпеки для всіх морських перевезень, з особливим акцентом на транспортування енергоносіїв. Послуга буде доступна для всіх судноплавних компаній за «розумною ціною».

«З негайним набуттям чинності я доручив Корпорації фінансування розвитку США (DFC) надати за дуже розумною ціною страхування політичних ризиків і гарантії фінансової безпеки всіх морських перевезень, особливо енергоносіїв, що проходять через Перську затоку», — повідомив Трамп.

Військовий захист і глобальна енергобезпека

Трамп наголосив, що США готові залучити збройні сили для забезпечення безперебійного транзиту через критично важливі водні шляхи. Він підкреслив, що метою цих дій є підтримання вільного потоку енергії на світові ринки.

«У разі необхідності ВМС США почнуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку якомога швидше. Незалежно від обставин, Сполучені Штати забезпечать вільний потік енергії до світу», — заявив президент США.

Трамп також нагадав про економічну й військову перевагу Сполучених Штатів та анонсував подальші кроки адміністрації в цьому напрямку.

Війна на Близькому Сході — що відомо

У суботу, 28 лютого, Іран запустив кілька ракет по Ізраїлю. Це сталося через кілька години після того, як США та Ізраїль атакували кілька іранських міст.

У неділю, 1 березня, іранський «Шахед» поцілив у ТЦ «Шарджі». Також у Мережі писали, що після атаки палає хмарочос у Дубаї. Очевидці публікували моторошні наслідки атаки. Людей охопила паніка.

Також відомо, що 2 березня Іран, ймовірно, завдав удару по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. За повідомленнями, атаковано об’єкт компанії Aramco у Рас-Танурі.

Раніше Британія, Німеччина та Іспанія наголосили, що не братимуть участі у військовій операції США та Ізраїлю.

Дональд Трамп прогнозує ще 4–5 тижнів активних боїв в Ірані. Міністр війни Гегсет відкидає порівняння з Іраком, а світ готується до стрибка цін на нафту через закриття Ормузької протоки.