- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 1 хв
Без бюстгальтера: зірка фільму "Марті Супрім" у комбінезоні з глибоким декольте прийшла на церемонію
Одеса А’Зіон знає, що одягти, щоб бути у центрі уваги заходу.
Американська і німецька акторка, зірка фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» і серіалу HBO «Я люблю Лос-Анджелес» — Одеса А’Зіон — відвідала церемонію вручення премії Actor Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.
Зірка з’явилася на заході в оригінальному комбінезоні від Giorgio Armani Prive. Вбрання прикрашала вельветова торочка трьох кольорів — чорного, смарагдового і синього. Воно також мало глибоке декольте, під яким був відсутній бюстгальтер.
Одеса доповнила лук чорними сатиновими босоніжками на високих платформах і підборах. Кучеряве волосся А’Зіон зібрала у високу зачіску, зробила макіяж із помадою пастельно-коралового відтінку і прикрасила вуха діамантовими сережками.
Нагадаємо, Одеса А’Зіон одягла на церемонію нагородження премії «Золотий глобус» вінтажний чорний ансамбль від Dolce & Gabbana з пір’ям.