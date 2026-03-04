Без бюстгальтера: зірка фільму "Марті Супрім" у комбінезоні з глибоким декольте прийшла на церемонію

Одеса А’Зіон / © Getty Images

Американська і німецька акторка, зірка фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» і серіалу HBO «Я люблю Лос-Анджелес» — Одеса А’Зіон — відвідала церемонію вручення премії Actor Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Зірка з’явилася на заході в оригінальному комбінезоні від Giorgio Armani Prive. Вбрання прикрашала вельветова торочка трьох кольорів — чорного, смарагдового і синього. Воно також мало глибоке декольте, під яким був відсутній бюстгальтер.

Одеса доповнила лук чорними сатиновими босоніжками на високих платформах і підборах. Кучеряве волосся А’Зіон зібрала у високу зачіску, зробила макіяж із помадою пастельно-коралового відтінку і прикрасила вуха діамантовими сережками.

Нагадаємо, Одеса А’Зіон одягла на церемонію нагородження премії «Золотий глобус» вінтажний чорний ансамбль від Dolce & Gabbana з пір’ям.