Ефектні білявки: сестри-двійнята у купальниках кольору вершкового масла похизувалися гарними фігурами

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram яскраві знімки з відпочинку, на яких вона позувала разом зі своєю сестрою-двійняшкою Євою.

Білявки позували у романтичних купальниках кольору вершкового масла з рюшами різних моделей. Дівчата похизувалися стрункими фігурами, пишними декольте і гарною засмагою.

«Коли ти бачиш мене, ти бачиш її», — підписала Джес світлини.

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл позувала у спокусливому червоному ансамблі на пляжі на таїландському острові Пхі-Пхі.