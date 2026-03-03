- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 219
- Час на прочитання
- 1 хв
Ефектні білявки: сестри-двійнята у купальниках кольору вершкового масла похизувалися гарними фігурами
Джессіка Гейл показала фоловерам спільні селфі з сестрою.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram яскраві знімки з відпочинку, на яких вона позувала разом зі своєю сестрою-двійняшкою Євою.
Білявки позували у романтичних купальниках кольору вершкового масла з рюшами різних моделей. Дівчата похизувалися стрункими фігурами, пишними декольте і гарною засмагою.
«Коли ти бачиш мене, ти бачиш її», — підписала Джес світлини.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл позувала у спокусливому червоному ансамблі на пляжі на таїландському острові Пхі-Пхі.