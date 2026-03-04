ТСН у соціальних мережах

Модель з Панами у мереживних боді похизувалася пишними грудьми

Грейсі Бон продемонструвала нові спокусливі образи.

Аліна Онопа
Пишнотіла модель з Панами — Грейсі Бон — потішила фоловерів новими гарячими світлинами у спокусливому образі.

Цього разу дівчина приміряла три різних мереживних чорних боді з глибоким декольте, які підкреслили її пишні груди. Їх Грейсі доповнила чорною волохатою короткою шубою, чорним кепі і чорними лакованими чоботами на шпильках.

Грейсі зробила укладання з локонами, макіяж із коричневою помадою і довгий молочний манікюр, який потім змінила на чорний. Аутфіт модель завершила золотими прикрасами.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон похизувалася фігурою в оливковому бікіні.

