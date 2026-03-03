Чи наважаться США на наземну операцію в Ірані: аналітик зробив прогноз

Іран / Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

Ввечері 2 березня президент США Дональд Трамп заявив про можливу наземну операцію американських військ. Експерти вважають, що це може бути як блеф, так і реальна зміна стратегічних планів Штатів під тиском нових викликів.

Про це написав аналітик та політолог, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Ніч була напруженою

Тривають повітряні удари по об’єктах організації SAED, що займається розробкою ракет. За даними теплових карт FIRMS, в промисловій зоні спалахнула масштабна пожежа, яка тривала до 04:00 ранку. У порту Бендер-Аббас зафіксовано атаку на портову інфраструктуру та базу катерів КВІР, знищено принаймні два склади пального. Як зазначив військовий аналітик:

Реклама

«За ніч не зафіксовано жодного успішного перехоплення західних ракет іранськими системами. Це свідчить про триваючу деградацію ППО», — акцентував він.

Ринок нафти реагує на події стрімко

Як підкреслив експерт, Brent досяг $84,15 за барель під час нічних торгів у Токіо, а зараз трохи відкотилася до $81,80 через очікування операції США щодо Ормузької протоки. П’ятий флот ВМС США передислокував ударну групу до входу в протоку, проте прямого силового зіткнення з катерами КВІР не зафіксовано.

«Сама протока залишається фізично закритою для комерційного судноплавства. Супутникові дані MarineTraffic показують „затор“ із понад 45 танкерів у нейтральних водах», — зазначив він.

Китай погодився на дії США, а росіяни — мовчать

За словами анаілтика, Китай висловив «жаль» щодо загибелі Хаменеї, але акцентував лише на «відновленні свободи навігації». Як головний імпортер нафти країна не може допустити блокування Ормузької протоки, тож закликав до відновлення торгових шляхів. Аналітики з The Korea Times та SCMP стверджують, що відсутність вимог про санкції проти коаліції можна трактувати як мовчазну згоду на дії США.

Реклама

«Китай перейшов від ритуального засудження „вбивства лідера“ до захисту власних економічних інтересів», — зазначив Семиволос.

Москва поки не проявляє ініціативи, обмежуючись технічними коментарями про те, що «удари по цивільній інфраструктурі неприпустимі».

КВІР втрачає контроль

На півдні країни тривають позиційні бої в Курдистані та Белуджистані. КВІР використовує міномети проти барикад у житлових районах, а ізраїльська авіація завдає ударів по прикордонним заставам, ймовірно, готуючи шлях для курдських формувань в Іраку. Водночас у Тегерані ситуація «заморожена»: вулиці патрулюються бронетехнікою, а біля університету міста спостерігаються невеликі групи протестувальників.

Підтверджується хаос у ланцюжку командування КВІР. Деякі підрозділи півдня країни почали діяти автономно, що підтверджує тезу про децентралізований розпад.

Реклама

«Отже, як ми бачимо, блокада Ормуза — це останній відчайдушний жест КВІР, який не має підтримки навіть у Китаю. Для України це означає остаточне зникнення „іранського тилу“ для РФ, але водночас — ризик короткочасного стрибка цін на енергоносії, який Захід намагатиметься погасити найближчими днями», — заврешив аналітик.

Чим важлива Ормузька протока

Ормузька протока — це один із найважливіших морських «вузлів» планети, що з’єднує Перську затоку з Оманською затокою та Індійським океаном. Через неї проходить близько 20% світових морських поставок нафти та значна частина експорту скрапленого газу з країн Перської затоки (Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Кувейт, Ірак). Блокування миттєво:

підвищує світові ціни на нафту й газ;

впливає на інфляцію та ринки енергоносіїв у Європі й Азії;

створює ризик прямого військового зіткнення великих держав.

Раніше йшлося про те, що США планують суттєво наростити удари по Ірану впродовж наступної доби. За даними джерел, перша хвиля атак уже послабила іранську систему оборони, і тепер очікується розширення бойових дій. Президент Дональд Трамп в інтерв’ю CNN зазначив, що «велика хвиля» ударів ще попереду і США ще навіть не почали застосовувати всю міць своїх сил. Водночас американські представники попередили про виснаження запасів деяких ракет, включно з Tomahawk, що може обмежити тривалість операції.

Також Трамп заявивив, що «США можуть воювати вічно». Він наголосив, що запас зброї у Штатів буцімто необмежений.