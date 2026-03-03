Решатся ли США на наземную операцию в Иране: аналитик сделал прогноз

Иран / Фото иллюстративный / © Associated Press

Вечером 2 марта президент США Дональд Трамп заявил о возможной наземной операции американских войск. Эксперты считают, что это может быть как блеф, так и реальная смена стратегических планов Штатов под давлением новых вызовов.

Об этом написал аналитик и политолог, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Ночь была напряженной

Продолжаются воздушные удары по объектам SAED, занимающейся разработкой ракет. По данным тепловых карт FIRMS, в промышленной зоне вспыхнул масштабный пожар, продолжавшийся до 04:00 утра. В порту Бендер-Аббас зафиксирована атака на портовую инфраструктуру и базу катеров КСИР, уничтожены по крайней мере два состава горючего. Как отметил военный аналитик:

«За ночь не зафиксирован ни один успешный перехват западных ракет иранскими системами. Это свидетельствует о продолжающейся деградации ПВО», — акцентировал он.

Рынок нефти реагирует на события стремительно

Как подчеркнул эксперт, Brent достиг $84,15 за баррель во время ночных торгов в Токио, а сейчас немного откатился до $81,80 из-за ожиданий операции США по Ормузскому проливу. Пятый флот ВМС США передислоцировал ударную группу ко входу в пролив, однако прямое силовое столкновение с катерами КСИР не зафиксировано.

«Сам пролив остается физически закрытым для коммерческого судоходства. Спутниковые данные MarineTraffic показывают „затор“ из более чем 45 танкеров в нейтральных водах», — отметил он.

Китай согласился на действия США, а россияне молчат

По словам анаилтика, Китай выразил «сожаление» о гибели Хаменеи, но акцентировал лишь на «восстановлении свободы навигации». Как главный импортер нефти страна не может допустить блокирования Ормузского пролива, поэтому призвал к возобновлению торговых путей. Аналитики The Korea Times и SCMP утверждают, что отсутствие требований о санкциях против коалиции можно трактовать как молчаливое согласие на действия США.

«Китай перешел от ритуального приговора „убийства лидера“ к защите собственных экономических интересов», — отметил Семиволос.

Москва пока не проявляет инициативы, ограничиваясь техническими комментариями о том, что «удары по гражданской инфраструктуре недопустимы».

КИР теряет контроль

На юге страны продолжаются позиционные бои в Курдистане и Белуджистане. КСИР использует минометы против баррикад в жилых районах, а израильская авиация наносит удары по пограничным заставам, вероятно, готовя путь для курдских формирований в Ираке. В то же время, в Тегеране ситуация «заморожена»: улицы патрулируются бронетехникой, а возле университета города наблюдаются небольшие группы протестующих.

Подтверждается хаос в цепочке командования КСИР. Некоторые подразделения юга страны начали действовать автономно, что подтверждает тезис о децентрализованном распаде.

«Итак, как мы видим, блокада Ормуза — это последний отчаянный жест КСИР, не имеющий поддержки даже у Китая. Для Украины это означает окончательное исчезновение „иранского тыла“ для РФ, но в то же время риск кратковременного скачка цен на энергоносители, который Запад будет пытаться погасить в ближайшие дни», — решил аналитик.

Чем важен Ормузский пролив

Ормузский пролив — один из важнейших морских «узлов» планеты, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном. Через нее проходит около 20% мировых морских поставок нефти и значительная часть экспорта сжиженного газа из стран Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Ирак). Блокировка мгновенно:

повышает мировые цены на нефть и газ;

оказывает влияние на инфляцию и рынки энергоносителей в Европе и Азии;

создает риск прямого военного столкновения великих держав.

Ранее говорилось о том, что США планируют существенно нарастить удары по Ирану в течение следующих суток. По данным источников, первая волна атак уже ослабила иранскую систему обороны и теперь ожидается расширение боевых действий. Президент Дональд Трамп в интервью CNN отметил, что «большая волна» ударов еще впереди и США еще даже не начали применять всю мощь своих сил. В то же время американские представители предупредили об истощении запасов некоторых ракет, включая Tomahawk, что может ограничить продолжительность операции.

Также Трамп заявил, что «США могут воевать вечно». Он подчеркнул, что запас оружия у Штатов вроде бы неограничен.