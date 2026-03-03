США готуються до значного збільшення ударів по Ірану в найближчу добу: CNN дізнався деталі

Американські військові / © Associated Press

Реклама

США готуються до значного збільшення ударів по Ірану впродовж наступної доби.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

За його словами, військові вважають, що перша хвиля атак уже досягла своєї мети — послаблення іранської системи оборони. Нинішній етап операції, як очікується, буде зосереджений насамперед на знищенні підприємств із виробництва ракет та безпілотних літальних апаратів, а також об’єктів військово-морських сил Ірану.

Реклама

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв’ю CNN прогнозував подальшу ескалацію. «Ми ще навіть не почали завдавати їм сильних ударів. Велика хвиля ще не почалася. Вона скоро прийде», — заявив він.

Водночас інший високопоставлений представник американської адміністрації, який також спілкувався з CNN, зазначив, що запаси деяких типів ракет поступово виснажуються. Йдеться, зокрема, про крилаті ракети Tomahawk та протиракетні перехоплювачі SM-3.

Ситуація навколо можливого розширення військової операції продовжує загострюватися.

Нагадаємо, президент США вважає, що спільних із Ізраїлем атак можна завдавати ще чотири тижні. Дональд Трамп заявив, що Америка вже перевиконала цілі, ліквідувавши не лише верховного лідера аятолу Хаменеї, а й десятки чиновників з іранської верхівки.

Реклама

У Пентагоні назвали операцію проти Ірану найбільш смертоносною та складною.

"Це не так звана війна за зміну режиму, але режим справді змінився, і світ від цього став кращим. Якщо ви вбиваєте американців, якщо ви погрожуєте американцям у будь-якій точці світу, ми будемо полювати на вас. Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо", — заявив очільник Пентагону Піт Гегсет.