Ізраїль заявив про ліквідацію командира “Палестинського ісламського джихаду” в Бейруті

Ізраїльські військові / © vesti.kz

Армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що вночі понеділка завдала удару по району Бейрута та ліквідувала Абу Хамзу Рамі — командира терористичної організації “Палестинський ісламський джихад” у ліванському секторі.

За інформацією ізраїльських військових, Рамі обіймав цю посаду протягом кількох років і був відповідальний за підготовку та реалізацію сотень атак проти військовослужбовців IDF і цивільних громадян Ізраїлю.

У ЦАХАЛ стверджують, що останнім часом він продовжував координувати численні атаки з території Лівану, зокрема займався підготовкою бойовиків підрозділу “Нухба”, вербуванням нових учасників та постачанням озброєння для організації.

Також під час операції “Northern Arrows” Рамі нібито керував переміщенням бойовиків уздовж сирійсько-ліванського кордону та їхніми діями проти ізраїльських військ на півдні Лівану.

В IDF заявили, що його ліквідація суттєво послаблює спроможність “Палестинського ісламського джихаду” здійснювати терористичні операції проти Ізраїлю та його громадян.

Ізраїльська армія наголосила, що продовжить діяти з метою нейтралізації будь-яких загроз державі.

Нагадаємо, що США та Ізраїль прискорюють операцію проти Ірану.

США активно витрачають запаси протиповітряних перехоплювачів та інших боєприпасів під час воєнної кампанії проти Ірану, що може вплинути на тривалість операції.