Чужий успіх їх дратує: експерти наголошують, що жінки з цими іменами дуже заздрісні

Як визначити характер за іменем / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Заздрість — поширена емоція, але є люди, які переживають її особливо гостро. Психологи вважають, що на формування певних рис темпераменту може впливати і саме ім’я. У деяких жінок реакція на чужий успіх настільки сильна, що вони буквально заводяться від того, що хтось поруч живе краще чи швидше досягає бажаного. Фахівці виокремили кілька жіночих імен, носійки яких найчастіше виявляють схильність до заздрості. Йдеться про типовий набір якостей характеру, що трапляється серед багатьох жінок із такими іменами. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Рената

Жінки з цим ім’ям вміють залишати гарне перше враження, вони привабливі, усміхнені, легкі в спілкуванні. Але за цією зовнішньою м’якістю нерідко ховається холодність і внутрішня напруга. Ренати дуже чутливо ставляться до власних інтересів і часто намагаються використовувати людей як інструмент для досягнення своїх цілей. Коли ж щось іде не за планом, вони швидко починають звинувачувати інших і нарікати на несправедливість життя. Заздрість у них виникає тоді, коли хтось досягає того, що вони вважають своїм.

Аврора

Прямолінійні, сильні та дисципліновані — Аврори звикли жити за чіткими принципами. Але їхня внутрішня чесність інколи грає з ними злий жарт. Побачивши людину, яка має більше або отримала щось без надмірних зусиль, Аврора починає відчувати сильне внутрішнє обурення. Їй складно змиритися з тим, що життя не завжди справедливе, і саме це породжує в ній заздрість і постійне відчуття напруги. Вона часто порівнює себе з іншими та не може спокійно спати, якщо хтось, на її думку, живе значно краще.

Реклама

Лоліта

Хитра, артистична та дуже амбітна — Лоліта прагне бути кращою у всьому, за що береться. Вона має величезний потенціал, але схильна порівнювати себе з іншими у найменших дрібницях. Через це Лоліти швидко починають злитися на конкурентів і навіть на тих, хто просто робить щось краще. Заздрість може перетворитися на внутрішній гнів, який Лоліті буває важко контролювати.

Валерія

Ці жінки надзвичайно вимогливі до себе й одночасно дуже чутливі до соціального порівняння. Вони люблять аналізувати, стежити за життям інших і часто бачать лише те, що краще, ніж у неї. Валерії схильні применшувати свої досягнення та перебільшувати чужі, через що почуття заздрості виникає часто та триває довго. Вони можуть так зосередитися на успіхах інших, що почнуть вважати світ несправедливим по відношенню до себе.