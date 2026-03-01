Навіть не дивитимуться в бік інших жінок: чоловіки з цими іменами найвірніші та найвідданіші

У вірності немає магії чи випадковості — це поєднання внутрішніх рис характеру, виховання та життєвих переконань. Проте психологи неодноразово помічали цікаву закономірність: чоловіки з певними іменами частіше проявляють сталість, відповідальність і справжню відданість своїй партнерці. Це не гарантія, але тенденція, яку помітно у стосунках багатьох пар. Розповідаємо, чоловіки з якими іменами навіть не глянуть у бік інших жінок.

Олександр. Чоловіки з цим ім’ям часто поєднують силу характеру та емоційну стабільність. Вони не кидаються в авантюри й не схильні до легких захоплень. Якщо Олександр обирає партнерку, то надовго, він будуватиме стосунки на довірі й чесності.

Максим прагне гармонії та спокою. Ці чоловіки не люблять зайвих конфліктів, а тим більше — драм на стороні. Зрада для такого чоловіка означає руйнування внутрішнього балансу, тому він намагається берегти свої стосунки та триматися подалі від спокус.

Ігор. Це ім’я часто мають відповідальні й вдумливі чоловіки. Вони ретельно вибирають партнерку і, зробивши свій вибір, залишаються їй вірними. Для Ігоря сім’я — це головний пріоритет, і він готовий докладати зусиль, аби зберігати довіру та взаєморозуміння.

Дмитро. Це зазвичай емоційно глибокі чоловіки, які не шукають швидкоплинних романів. Їм важливий душевний контакт, і якщо він з’явився, Дмитро буде триматися за ці стосунки. Ці чоловіки вміють цінувати свою партнерку й не піддаються легковажним пориванням.