П’ять ознак того, що ви житимете дуже довго: перевірте себе

Науковці запевняють, що наш організм постійно подає сигнали, які свідчать про його потенціал до довголіття — треба лише знати, на що звернути увагу. Деякі з цих ознак не мають нічого спільного з генетикою, а залежать від способу життя, мислення та щоденних звичок. Розповідаємо про п’ять головних показників, які можуть свідчити про те, що у вас є всі шанси жити до ста років і навіть більше.

Ви швидко відновлюєтеся після стресу. Люди, які вміють емоційно оговтатися навіть після дуже неприємних подій, рідше страждають від серцево-судинних хвороб та хронічних запалень. Ваш організм не перебуває в режимі постійної тривожності, тому нервова система працює стабільно, а гормон кортизол не перевищує норму. Якщо ви вмієте відпускати ситуації, не застрягаєте в образах і здатні переключити увагу — це яскравий маркер довголіття.

Ви маєте здоровий апетит і стабільну вагу. Люди, які живуть довго, зазвичай не борються з різкими коливаннями ваги. Їхній організм працює злагоджено: апетит природний, травлення стабільне, а обмін речовин не стрибає від стресу чи неправильного харчування. Якщо ви відчуваєте голод і насичення вчасно, не заїдаєте стрес і підтримуєте здоровий баланс — це ще один плюс у скарбничку довголіття.

У вас міцні соціальні зв’язки. Це один із найточніших показників довголіття. Люди, які мають дружні стосунки, партнерську підтримку чи хоча б невелике коло близьких людей, живуть довше. Соціальна взаємодія зменшує ризик деменції, депресії та серцевих хвороб, підвищує імунітет і навіть допомагає організму швидше відновлюватися після хвороб. Якщо у вас є з ким поговорити, кому довіритися й з ким посміятися, ваші шанси на довге життя значно зростають.

Ви ведете активний спосіб життя. Дослідження показують: швидкість ходьби після 40 років може бути маркером того, як старіє організм. Люди, які активно рухаються, мають кращу роботу серця, вищий рівень кисню в крові, сильніші м’язи та кістки. Якщо ви не можете довго сидіти на одному місці, любите ходити пішки, часто вибираєте сходи замість ліфта — це дуже добрий показник для міцності здоров’я.