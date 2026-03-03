Чи залишиться Україна без ракет Patriot: Зеленський озвучив ризики війни США з Іраном

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Іраном може ускладнити постачання зброї для України, зокрема систем протиповітряної оборони та ракет.

Про це глава держави заявив в інтервʼю Corriere Della Serra.

Він зазначив, що в разі загострення ситуації на Близькому Сході США та їхні союзники можуть спрямувати частину озброєння на власні потреби.

“Ми можемо зіткнутися з труднощами в отриманні ракет та зброї для захисту нашого неба. Американцям та їхнім союзникам на Близькому Сході вони можуть знадобитися для самозахисту, наприклад, протиракет Patriot. Ми використовуємо програму PURL для закупівлі американської зброї за європейські кошти: можливо, американцям вона знадобиться, як минулого року”, — сказав Зеленський.

Йдеться, зокрема, про ризики затримки постачань, які вже виникали раніше.

“Ізраїль тоді зазнав атаки з боку Ірану, і програми доставки ракет для нас були уповільнені. Цього ще не сталося, але я боюся, що це може статися знову”, — додав президент, відповідаючи на уточнення щодо подій червня 2025 року.

За словами Зеленського, наразі Україна не фіксує таких затримок, однак ризик повторення подібної ситуації залишається.

Війна на Близькому Сході - останні новини

Раніше Володимир Зеленський у розмові з Bloomberg заявив, що Україна готова направити своїх найкращих фахівців із протидії іранським дронам на Близький Схід.

Також ми писали, чим конфлікт на Близькому Сході вигідний Росії та які є загрози для України.