Остается ли Украина без ракет Patriot: Зеленский озвучил риски войны США с Ираном

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Ираном может усложнить поставки оружия для Украины, в том числе систем противовоздушной обороны и ракет.

Об этом глава государства заявил в интервью Corriere.

Он отметил, что в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке США и их союзники могут направить часть вооружения на собственные нужды.

"Мы можем столкнуться с трудностями в получении ракет и оружия для защиты нашего неба. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самозащиты, например, противоракет Patriot. Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за европейские средства: возможно, американцам".

Речь идет, в частности, о рисках задержки поставок, которые уже возникали раньше.

"Израиль тогда подвергся атаке со стороны Ирана, и программы доставки ракет для нас были замедлены. Этого еще не произошло, но я боюсь, что это может произойти снова", - добавил президент, отвечая на уточнение событий июня 2025 года.

По словам Зеленского, сейчас Украина не фиксирует такие задержки, однако риск повторения подобной ситуации остается.

Ранее Владимир Зеленский в разговоре с Bloomberg заявил, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток.

Также мы писали, чем конфликт на Ближнем Востоке выгоден России и какие угрозы для Украины.