Третья мировая на пороге: как война Трампа против Ирана опрокидывается на Европу и чего ждать дальше - эксперты

Удар по столице Ирана, городу Тегеран, 2 марта / © Associated Press

После ударов США и Израиля по Ирану ситуация на Ближнем Востоке накалилась. Тегеран массированно наносит удары по странам Персидского залива: ОАЭ, Саудовской Аравии, Катару, Бахрейну, Кувейту. Более того, по сообщениям СМИ, Иран атакует некоторые из военных баз страны Европы. В США заявляют, что операция продлится несколько недель. Между тем эксперты предполагают различные сценарии развития событий — от деэскалации до затяжного противостояния .

Перевернется ли конфликт на другие страны, как долго могут продолжаться военные действия и существует ли реальная угроза Третьей мировой войны — разберем в материале ТСН.ua.

Сколько будет продолжаться операция на Ближнем Востоке

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что атаки США и Израиля по Ирану продлятся еще четыре недели.

Он заявил, что Америка уже перевыполнила цели, ликвидировав не только верховного лидера аятолла Али Хаменеи , но и десятки чиновников из иранской верхушки.

«Я еще раз призываю Корпус стражей исламской революции, иранскую армию и полицию сложить оружие и получить полный иммунитет или столкнуться с неизбежной смертью. Это будет неумолимая смерть, и она не будет приятна. Я призываю всех иранских патриотов, стремящихся к свободе, воспользоваться этим моментом, быть храбрыми, смелыми, героическими и вернуть свою страну. Америка с вами», — заявил глава Белого дома.

Кроме того, в интервью CNN Трамп анонсировал новые атаки США по Ирану, подчеркнув, что они «даже не начинали» наносить мощные удары по стране.

«Мы разбиваем Иран наголову. Я думаю, что все происходит очень хорошо. Это очень мощно. У нас самая большая армия в мире, и мы ее используем. Мы еще даже не начали сильно избивать их. Большая волна даже не произошла. Она придет вскоре», — сказал американский лидер.

Между тем издание The Wall Street Journal отмечает, что США и Израиль ускоряют операцию против Ирана, потому что на военную кампанию уходит немало вооружений, в том числе боеприпасов к системам ПВО. По словам журналистов, американские военные предупреждали о риске истощения этих запасов. Конкретные цифры в издании не назвали, поскольку они засекречены.

Как говорится в статье, Центральное командование США сообщило об отражении сотен ракетных и дроновых атак, хотя и не все были удачными.

«Ракеты-перехватчики тратятся быстрее, чем производятся. США активно используют системы Patriot и THAAD, а также крылатые ракеты морского базирования Tomahawk для ударов по целям Ирана», - отметили журналисты.

По оценкам американских экспертов, Министерству обороны США предположительно придется перераспределять запасы ракет из других регионов мира, если военная операция затянется. Это, в свою очередь, может повлиять и на поставки в Европу .

Возможны переговоры США и Ирана

Тем временем, в разгар противостояния, в The Wall Street Journal вышла статья о том, что США и Иран вроде бы планируют возобновить переговоры по ядерной программе. Однако секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани назвал эту публикацию в СМИ недостоверной, заверив, что Тегеран не планирует никаких диалогов с Вашингтоном.

"Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами", - написал он на собственной странице в Х.

Следовательно, версии США и Ирана относительно переговоров отличаются. Ведь еще накануне глава Белого дома Дональд Трамп утверждал, что новое руководство Ирана попросило США возобновить переговоры, сообщало The Atlantic .

«Они хотят поговорить, и я согласился, поэтому я буду говорить с ними. Им следовало сделать это раньше… Они ждали слишком долго», – сказал Трамп.

На вопрос, когда, вероятно, могут состояться переговоры, он затруднился ответить.

«Большинство из этих людей ушли. Некоторые, с кем мы имели дело, ушли, потому что это был большой удар», — добавил лидер США.

Перевернется ли конфликт на Ближнем Востоке на страны Европы

Несмотря на то, что иранские дроны атаковали военные базы стран НАТО, Североатлантический союз не спешит присоединяться к «войне США» против Тегерана. В то же время лидеры Европы подчеркнули, что атаки Ирана направлены против ближайших союзников ЕС и угрожают их военным и гражданскому населению во всем регионе.

Удар Ирана по французской морской базе

В частности, премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна не будет участвовать в атаках по Ирану.

"Мы не присоединяемся к наступательным ударам США и Израиля", - сказал британский политик.

Такую же позицию озвучили Германия и Испания. Страны подчеркнули, что не будут участвовать в военной операции США и Израиля.

"Немецкое правительство не намерено принимать в этом участие", - отметил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль в понедельник, 2 марта в эфире радиостанции Deutschlandfunk, передает "Немецкая волна".

Он пояснил, что у ФРГ нет необходимых для этого военных ресурсов. В то же время заверил, что Вооруженные силы Германии будут «защищаться, если на них нападут» (подразделения Бундесвера находятся в Иордании и Ираке — ред.).

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес также подчеркнул, что не позволит Америке использовать совместные с ними военные базы для ударов по Ирану.

Аналогичная и позиция НАТО. Глава Альянса Марк Рютте заявил, что их силы не будут участвовать в военной кампании США и Израиля .

"Нет, это однозначно кампания, которую возглавляют американцы и израильтяне", - сказал он, пишет BBC .

Рютте отметил, что союзники НАТО и «друзья в регионе» подвергаются «неизбирательным атакам» со стороны Ирана. В то же время он подчеркнул, что Европа «совершенно поддерживает» действия США в Иране.

Угроза Третьей мировой войны - мнения экспертов

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко предполагает, что Белый дом не рассчитывает, что обострение на Ближнем Востоке будет продолжительным. Однако это будет зависеть от того, какие страны будут участвовать в конфликте.

По его мнению, если к противостоянию присоединится Китай, мы подойдем к ситуации, когда это может стать реальным началом Третьей мировой войны.

«Иран перекрыл Ормузский пролив. Это, очевидно, недвусмысленный намек Китая для того, чтобы он вступил в игру. Если это произойдет, мы подойдем к ситуации, когда это может стать реальным началом Третьей мировой войны. Если нет, и конфликт будет долговременным, то это будет иметь серьезные последствия на рынке нефти. Цена пойдет вверх. Для нас это плохо, потому что будет большее финансирование для России на войну против Украины», — отметил политолог для «24 канала».

Пока он подчеркнул, Пекин не планирует втягиваться в конфликт. По его мнению, военные действия на Ближнем Востоке останутся локальными, будет ожидаться деэскалация.

Между тем, украинский политолог Владимир Горбач считает, что события на Ближнем Востоке — это «уже потенциально мировая война», и назвал объективные признаки.

По его мнению, нападение США на Иран — это настоящий второй фронт в мире.

«В такой войне есть разные театры боевых действий, поэтому она не региональная, а глобальная, то есть мировая. Нападение на Иран – это настоящий второй фронт. Могут быть и другие», — написал он на странице Facebook и добавил, что «в ней принимают участие так называемые мировые государства. Российская Федерация против Украины, США против Исламской Республики Иран».

Куда могут достать иранские ракеты / © Defense Express

«То есть США фактически вступили в войну с Ираном на стороне Израиля. Китай, в свою очередь, пока пытается управлять процессами на обоих театрах боевых действий, оставаясь формально за кулисами. Прямое участие - это, например, нападение на Тайвань (надеюсь, этого не будет)», - добавил эксперт.

По мнению Горбача, сейчас происходит «конец предыдущего мирового порядка, а ее (войны — Ред.) результаты устанавливают новый», а потому «процесс пошел давно, а теперь уже точно приобрел необратимость».

Иран может оказаться в «затяжной гражданской войне» - украинский политолог

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко предполагает, что Иран может оказаться в стадии «затяжной гражданской войны», потому что есть те, кто поддерживает нынешний режим. Поэтому он подчеркнул, что важными в этом противостоянии есть и дальнейшие действия иранского народа.

«Интересно, иранцы ли все же выйдут на улицы. Здесь ситуация неоднозначная, потому что пыл протестов, когда все ждали американцев, был нивелирован режимом. Более 30 тысяч протестующих могли убить. Поэтому часть иранцев может просто бояться выходить на улицы», – отметил Чаленко.

Следующие 2 дня «станут решающими» для режима Ирана — директор Центра ближневосточных исследований

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что «следующие 48 часов станут решающими для формализации капитуляции режима или последующей эскалации».

«В Тегеране господствует „двоевластие“ между парализованным Переходным советом и радикальным крылом КСИР, которое готово к ядерной эскалации. Следующие 48 часов станут решающими для формализации капитуляции режима или последующей эскалации – если будет чем», – отметил эксперт.

Он добавил, что военно-воздушные силы США и Израиля полностью контролируют воздушное пространство Ирана, поэтому боевые действия больше напоминают односторонний разгром. Ключевой целью остается "полная деградация оборонного потенциала Ирана".

«Официальные каналы КСИР ночью распространили информацию об отмене фетвы (религиозно-правового заключения — ред.) Хаменеи по поводу запрета ядерного оружия. Это расценивается как последний акт шантажа, спровоцировавший коалицию на подготовку ударов по подземным объектам в Фордо. Бессмысленные, по-моему, заявления, что в очередной раз свидетельствуют о дальнейшей фрагментации оперативного управления», — написал Семиволос.

Верховный лидер Ирана аятолл Али Хаменей был убит одним из ударов в начале операции / © Associated Press

В то же время, по его словам, фиксируется глубочайшее за последние 40 лет противостояние между регулярной армией Ирана и КСИР.

«Верифицированы локальные стычки в Тегеране (район правительственного квартала и штаб-квартиры „Вали-э-Аср“). Подразделения Артеш, казалось бы, отказались передавать КСИР резервы ПВО и участвовать в подавлении уличных протестов.

Сообщается о дистанцировании генералитета Артеша от «суицидальных» приказов КСИР об атаках на танкеры и базы США. Армия позиционирует себя как институт национального спасения для постреволюционного периода. По информации Institute for the Study of War (ISW), удары Израиля по штабам КСИР (Thar-Allah) значительно подорвали способность «стражей» контролировать столицу», — подчеркнул Семиволос.

Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на энергетический рынок

Эксперты Reuters предупредили, что из-за совместной операции США и Израиля цены на нефть взлетят. В материале говорится, что организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ согласовала незначительное увеличение добычи на фоне рисков для поставок из Ирана. В ближайшее время возможен скачок цен до 100 долларов за баррель.

«ОПЕК+ в воскресенье согласилась на скромное увеличение добычи на 206 тыс. баррелей в день с апреля, в то время как война США и Израиля против Ирана и ответ Тегерана привели к перебоям в поставках нефти от ключевых членов организации на Ближнем Востоке. Любое увеличение добычи OPEC+ будет ограничено из-за отсутствия резервных мощностей за пределами Саудовской Аравии», — говорится в сообщении агентства.

Следует заметить, что пролив Ормуз является ключевым маршрутом для мировых поставок, через него проходит более 20% глобальной нефти.

Специалисты напомнили, что ОПЕК уже обсуждала увеличение добычи от 137 тыс. до 548 тыс. баррелей в день.

«Согласованный рост в 206 тыс. баррелей в день составляет менее 0,2% от глобальных поставок. Во время заседания в воскресенье присутствовало только восемь членов OPEC+: Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Казахстан, Кувейт, Ирак, Алжир и Оман», — подчеркнули специалисты.

Горге Леон, бывший чиновник ОПЕК, сейчас работающий руководителем отдела геополитического анализа в Rystad Energy, считает, что увеличение добычи ОПЕК+ вряд ли успокоит энергетические рынки.

"Цены будут реагировать на события в Персидском заливе и состояние судоходных потоков, а не на относительно небольшое увеличение производства", - сказал он.

В агентстве заявляют, что лидеры Ближнего Востока предупредили Вашингтон, что война против Ирана может привести к росту цен на нефть, а именно более 100 долларов за баррель.

«Более жесткий рынок в первом квартале позволяет группе продолжать увеличивать квоту, однако реальные прилагаемые на рынок баррели составят лишь часть этого количества», — сказал нефтяной аналитик UBS.

По состоянию на 2 марта Катар прекратил производство сжиженного природного газа на фоне, что Иран продолжает наносить удары по странам Персидского залива. В частности, по данным издания, иранские дроны ударили по энергетическим объектам QatarEnergy.

"Производство СПГ в Катаре эквивалентно примерно 20% мировых поставок и играет важную роль в балансировке спроса на это топливо как на азиатском, так и на европейском рынках", - говорится в сообщении Reuters.

Кроме того, дроны также атаковали промышленную зону Месаид на юге Катара, расположенную вдали от газовых месторождений. Она является местом расположения нефтехимических и производственных мощностей.

"Цены на природный газ резко подскочили, а базовая европейская цена выросла на 46%", - подчеркнули специалисты.

Напомним, глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что атаки Соединенных Штатов Америки по Ирану не преследуют цель изменить режим .