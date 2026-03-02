ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
343
Время на прочтение
2 мин

Хегсет об ударе Америки по Ирану: США не начинали войну

В Пентагоне назвали операцию против Ирана наиболее смертоносной и сложной.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Пит Гегсет

Пит Гегсет / © Associated Press

Удары Соединенных Штатов Америки по Ирану не преследуют цель смены режима.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает CNN.

«Это не так называемая война за смену режима, но режим действительно изменился, и мир от этого стал лучше. Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам в любой точке мира, мы будем охотиться за вами», — сказал он.

По его словам, США не начинали эту войну. Мол, Иран десятилетиями совершал атаки в «односторонней войне против Америки».

«Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампа мы ее завершаем», — добавил Хегсет.

В то же время, он отметил, что операция «Эпическая ярость» — наиболее смертоносная, сложная и точная воздушная операция.

Напомним, война в Иране началась 28 февраля, когда раздались первые взрывы в Тегеране и в командных пунктах КСИР на территории страны. Медиа сообщили о гибели лидера Ирана Али Хаменеи и военных командиров. Инцидент не привел к полной дезорганизации иранской армии, поскольку в ответ начались массированные бомбардировки Израиля и баз США на Ближнем Востоке.

Греция объявила об отправке военных сил в Восточное Средиземноморье для защиты Кипра от возможных иранских атак. В регион отправятся два фрегата и пара истребителей F‑16.

Тем временем, Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило потерю трех истребителей F‑15E Strike Eagle в воздушном пространстве над Кувейтом. Власти Кувейта признали свое участие в этом инциденте.

Дата публикации
Количество просмотров
343
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie