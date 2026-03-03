Цены на бензин в Украине внезапно взлетели: что происходит

Цены на бензин в Украине. / © ТСН

Реклама

В Украине зафиксирован резкий рост стоимости горючего: всего за двое суток цена на стелах АЗС поднялась на 3 гривны. В соцсетях ходят панические слухи о подорожании литра еще на 5–7 гривен из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

ТСН.ua выяснял, что на самом деле происходит на рынке, обоснованы ли опасения водителей и какой будет динамика цен в ближайшие дни.

Цены на бензин в Украине

Эксперт рынка топлива Сергей Куюн подтверждает, что сегодня стоимость бензина действительно поднялась на 2 гривны за литр, а вчера топливо подорожало на 1 гривну. Однако он опровергает информацию о критическом росте стоимости.

Реклама

«Вчера подорожание достигло 1 гривны за литр. Цены выросли не во всех сетях, но я думаю, что к этому уровню будут подтягивать все участники рынка. А вот удорожание на 5-7 гривен. Такого просто нет», — рассказывает ТСН.ua Сергей Куюн.

Он подчеркивает, что вчерашнее удорожание на 1 гривну произошло бы при любых условиях. Для этого были сформированы предпосылки еще в феврале.

«А подорожание горючего на 1-2 гривны — это уже реакция рынка на вчерашний взлет цен на нефть. Оно было очень резким и участников рынка испугала неопределенность, из-за войны войны на Ближнем Востоке. Вчера оптовый рынок почти вообще не работал. Вышли только три компании из 30, которые обычно торгуют. То есть почти все решили придержать товар, чтобы разобраться, что будет дальше», — объясняет эксперт.

По словам Сергея Куюн, все понимают: если такой рост цен на нефть будет сохраняться, то придется тратить больше денег на закупку новых партий, поэтому такой первый превентивный шаг в виде увеличения цен операторы рынка были вынуждены сделать.

Реклама

Прогноз: будет ли цена на горючее в Украине расти дальше?

Эксперт отмечает, что дальнейшее удорожание стоимости горючего до 70 гривен за литр не будет происходить. Ситуация на мировых рынках уже начала стабилизироваться.

«Я думаю, что дальнейшего роста цен не последует. Оно произошло из-за роста цен на нефть. Озвучивались суммы в 100-150 и даже 200 долларов за баррель. Но цены поднялись до 82 долларов. Все это реакция на войну и неопределенность. Понятно, что боевые действия в центре мировой нефтедобычи и транспортировки — это значительный фактор риска. Но сейчас мы видим, что ажиотажа уже нет. Кроме того, есть свежая информация, что сегодня утром котировки упали до 80 долларов за баррель. Цены на нефть уже начали сползать вниз. Поэтому я думаю, что цены на топливо начнут быстро падать. И все станет на свои места», — говорит Сергей Куюн.

Топлива хватит всем: запас на 30% больше потребности

Эксперт призывает граждан не паниковать и не создавать искусственный ажиотаж на заправках.

«Не нужно бежать на заправку и скупать все горючее, еще и в канистры набирать. Горючего у нас очень много. На март законтрактовали бензина больше, чем нам нужно на 30%. Дизельного горючего тоже очень много, потому что зимой его снабжение было несколько ограничено из-за морозостойкости. Некоторые виды горючего не проходили этот ценз. Сейчас погодного фактора уже нет и дизельного топлива достаточно. У нас не будет проблем с горючим. А его цена, я уверен, сейчас развернется и пойдет вниз», — уверяет Сергей Куюн.

Реклама

Работа АМКУ и отсутствие монополии

Эксперт добавляет, что апеллирование некоторых публичных персон в Антимонопольный комитет (АМКУ) с требованием немедленных проверок пока не имеет смысла из-за специфики рынка.

«Люди плохо понимают особенности работы Антимонопольного комитета. Он должен следить за конкуренцией, а не за ценами. То есть насколько согласованы действия операторов рынка, какова синхронность ценообразования, где злоупотребление монопольным положением. В Украине на рынке горючего работают десятки компаний. А импортеров вообще сотни, розничных игроков — десятки. Потребитель может выбирать на любой вкус и кошелек», — говорит Сергей Куюн.

Он подчеркивает, что на украинском рынке отсутствует монополия. К примеру, самая большая сеть «Укрнафта» имеет 663 заправочные станции, что составляет 10–12% от общего количества АЗС. Вторая сеть по количеству — это ОККО (8% рынка станций), далее WOG — 6%.

«То есть у нас нет какого-либо доминирующего игрока или группы игроков, которые суммарно контролировали бы 30% заправочных станций. Такого нет. Рынок является рынком. Мы следим за всеми параметрами, следуем насколько адекватно и пропорционально цены меняются по отношению к внешнему рынку и буквально к центу наш рынок дублирует всю динамику мирового», — уверяет эксперт.

Реклама

Цены на бензин в Украине — как могут измениться

Ранее мы рассказывали, что в соцсетях прокатилась волна паники: водители массово жалуются на резкое удорожание горючего. Пользователи заявляют об одномоментном скачке цен на 5-7 гривен за литр и связывают это с военными действиями на Ближнем Востоке.

Действительно ли это так — ТСН.ua проанализировала ситуацию на рынке.