У США з’явився "аналог Shahed": що відомо про нові дрони, які вже використали в Ірані

Вперше фотографії нових дронів США були опубліковані у грудні / © twitter.com/CENTCOM

США вперше застосували проти Ірану нові далекобійні ударні безпілотники, які концептуально схожі на іранські дрони Shahed.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

За наявною інформацією, йдеться про систему Low-cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) — “недорогу безпілотну ударну бойову систему”. Частина експертів називає її “неліцензійною копією Shahed-136” і припускає, що розробка могла відбуватися методом зворотної інженерії після вивчення уламків іранських дронів.

За конструкцією LUCAS має схожі характеристики: аеродинамічну схему типу “літаюче крило”, двигун внутрішнього згоряння та штовхальний гвинт. На фотографіях, які CENTCOM оприлюднив ще у грудні, помітні прямокутні елементи у верхній частині фюзеляжу. Експерти припускають, що це можуть бути термінали супутникового зв’язку.

Офіційно США підтвердили застосування нових безпілотників у бойових умовах, але не розкривають деталі їх оснащення. Невідомо, чи використовуються комерційні супутникові системи, чи спеціалізовані військові рішення.

Наявність супутникового зв’язку дозволяє оператору контролювати політ дрона на всій дистанції. Якщо безпілотник обладнаний камерою, це дає змогу вести його в режимі реального часу, коригувати маршрут, обходити райони ППО та летіти на малих висотах. Через це перехоплення таких апаратів значно ускладнюється.

Російський досвід

Українські військові також фіксували застосування подібної технології з боку Росії. Наприкінці 2025 року російські війська почали використовувати безпілотники із супутниковими терміналами, які закуповували за кордоном в обхід санкцій.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомляв, що українські сили зафіксували сотні атак із використанням таких систем. За його словами, загроза полягає в тому, що це фактично “великий FPV-дрон”, який керується оператором із території РФ у режимі реального часу.

На початку 2026 року Міноборони України досягло домовленостей із компанією SpaceX щодо блокування терміналів супутникового зв’язку, які не внесені до українського “білого списку”. Це обмежило можливості російської армії використовувати такі дрони, а також позбавило її стабільного зв’язку на окремих ділянках фронту.

Експерти зазначають, що Росія наразі не має власної альтернативи супутниковій мережі такого масштабу. Проєкти зі створення низькоорбітальної системи зв’язку поки перебувають на стадії розробки.

Ставка на дешеві ударні дрони

Ідея масового застосування дешевих ударних безпілотників раніше була активно використана Іраном і Росією. Такі апарати не лише завдають ударів по цілях, а й змушують систему протиповітряної оборони витрачати дорогі ракети.

У США цей підхід відображений навіть у назві LUCAS, де наголос зроблено на низькій вартості. За даними Reuters, ціна одного такого дрона може становити близько 35 тисяч доларів.

Для їх застосування американські військові створили спеціальний підрозділ — оперативну групу Task Force Scorpion Strike, яка була розгорнута на Близькому Сході. Експерти вважають, що масове використання подібних систем може суттєво змінити характер сучасної війни, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялось, що у межах операції “Епічна лють” проти іранських цілей 28 лютого американські військові вперше використали українську тактику застосування дронів. Американські військові під час операції в Ірані застосували недорогі ударні безпілотні літальні апарати одноразового використання. Вперше таку тактику використали Сили оборони України для протистояння повномасштабному вторгненню РФ.

Нагадаємо, президент США вважає, що спільних із Ізраїлем атак планують завдавати ще чотири тижні. Дональд Трамп заявив, що Америка вже перевиконала цілі, ліквідувавши не лише верховного лідера аятолу Хаменеї, а й десятки чиновників з іранської верхівки.

Також Володимир Зеленський пояснив, чи вплине загострення на Близькому Сході на постачання зброї Україні.

Крім того, Володимир Зеленський у розмові з Bloomberg заявив, що Україна готова направити своїх найкращих фахівців із протидії іранським дронам на Близький Схід.