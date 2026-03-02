"Я вбив його раніше": Трамп зробив заяву про загибель лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран двічі намагався здійснити замах на його життя. Зі слів очільника Білого дому випливає, що ліквідація аятоли Алі Хаменеї стала випереджальним кроком у відповідь на загрози.

Про це Трамп сказав під час розмови із журналістом ABC News Джонатаном Карлом.

Президент США після загибелі верховного лідера Ірану заявив, що Тегеран нібито двічі намагався організувати замах на нього, однак ці спроби не вдалися.

«Під час іншої телефонної розмови президент Трамп сказав мені ось що щодо смерті аятоли Хаменеї: «Я вбив його (верховного лідера Ірану — ред.) раніше, ніж він мене. Вони (Іран — ред.) намагалися двічі. Ну, я вбив його першим», — написав журналіст у Мережі.

Карл також зазначив, що, за оцінками американської розвідки, 2024 року справді існувала змова з метою ліквідації Трампа.

Ліквідація Хаменеї — що відомо

Нагадаємо, 28 лютого прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Хаменеї загинув унаслідок скидання 30 бомб на об’єкт, де він перебував. Журналіст Аміт Сегал та посол Ізраїлю у США підтвердили ліквідацію аятоли разом із високопосадовцями та членами його родини.

Згодом того ж дня і Трамп підтвердив загибель Хаменеї та ліквідацію більшої частини політичного керівництва Ірану. За його словами, за останні 24 год. США та Ізраїль провели три серії масштабних ударів, які фактично знищили осіб, що ухвалювали ключові рішення в країні. Трамп іронічно зауважив, що тепер іранцям доведеться радитися з ним щодо нових призначень. Він також назвав смерть Хаменеї «найбільшим шансом для іранського народу» повернути собі свободу та актом справедливості для всього світу.