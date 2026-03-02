В Москві заявили, що ЄС невдовзі знову приповзе до Росії

Кирило Дмітрієв / © Associated Press

Представник Кремля з економічної співпраці Кирило Дмітрієв назвав «ідіотським» рішення Євросоюзу відмовитися від російського газу.

Дмитрієва цитують пропагандистські агентства РФ.

Він зазначив, що на тлі військової операції США та Ізраїлю проти Ірану ціни на газ можуть зрости більш ніж удвічі. За його словами, ЄС знову потребуватиме російського газу, щоб вижити.

Ситуація на енергоринку світу

Ця заява пролунала на тлі глобальних потрясінь на енергетичному ринку.

Організація країн — експортерів нафти ОПЕК+ нещодавно погодила незначне збільшення видобутку на 206 тис. барелів на день від квітня, тоді як конфлікт США та Ізраїлю з Іраном призвів до перебоїв у постачаннях від ключових членів організації на Близькому Сході.

Reuters попереджає, що війна з Іраном може спричинити зростання цін на нафту понад 100 доларів за барель. Будь-яке збільшення видобутку ОПЕК+ буде обмеженим через відсутність резервних потужностей поза Саудівською Аравією.

Наразі постачання нафти через Ормузьку протоку фактично зупинені після попередження Ірану про можливе закриття судноплавства. Через це сотні суден залишилися на якорних стоянках, а кілька зазнали атак. Нагадаємо, що протока Ормуз є ключовим маршрутом для світових поставок, через неї проходить понад 20% глобальної нафти.

Аналітики зазначають, що незначне підвищення видобутку навряд заспокоїть ринок. Ціни реагуватимуть передусім на ситуацію в Перській затоці та реальний стан постачання, а не на відносно невелике збільшення квоти.

Наразі в Україні ціни на бензин і дизель досягли історичного максимуму. Наприкінці лютого гуртові ціни на світлі нафтопродукти різко пішли вгору, а мережі додали по 1 грн за літр пального.