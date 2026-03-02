Загадкові конуси на Землі та Марсі: NASA показало рідкісні сліди вибухового вулканізму (фото)

Марс / © Associated Press

Реклама

NASA оприлюднило знімки конусів шлаку на Землі та Марсі — пагорбоподібних утворень, що свідчать про вибухову вулканічну активність. На Червоній планеті такі структури є рідкістю.

Про це йдеться у матеріалі.

Зображення Марса зробила камера CTX апарата Mars Reconnaissance Orbiter у регіоні Ulysses Colles (провінція Фарсіда). Для порівняння використано фото подібних конусів у вулканічному полі Сан-Франциско в Аризоні, отримане супутником Landsat 8.

Реклама

Конуси на Землі та Марсі / © NASA

Більшість марсіанських вулканів сформувалися внаслідок спокійних виливів базальтової лави. Натомість конуси шлаку утворюються під час помірно вибухових (стромболіанських) вивержень, коли насичена газами магма викидається в повітря й застигає у вигляді уламків.

Конуси на Землі та Марсі

Попри те, що нижча гравітація та розріджена атмосфера Марса мали б сприяти вибухам, таких форм рельєфу там виявлено лише десятки або сотні. Для порівняння, на Землі існують десятки тисяч конусів шлаку — це близько 90% усіх наземних вулканів.

Науковці зазначають, що марсіанські конуси зазвичай вищі та ширші за земні аналоги. Дослідження подібних об’єктів на Землі допомагає краще зрозуміти геологію Марса, адже без польових досліджень фахівці покладаються переважно на знімки з орбіти.

Водночас експерти застерігають, що навіть якщо об’єкт має вигляд як вулканічний конус, він може мати інше походження, зокрема бути грязьовим вулканом. Саме тому порівняльний аналіз залишається ключем до розгадки геології Червоної планети.

Реклама

Нагадаємо, фахівці розповіли, що мільйони років тому планета була невпізнанним світом. Стуртійське зледеніння стало самопідсилюваною кліматичною катастрофою.